Piercing na boca pode matar se não for cuidado corretamente

Na boca, há milhões de bactérias e, por isso, inflamações, inchaços e infecções ocorrem com frequência em piercings no local

A cirurgiã-dentista e especialista em saúde bucal Bruna Conde explica que, além dos lábios, as bochechas e a língua também fazem parte da saúde bucal, e piercings nessas regiões podem sim gerar casos como esse com frequência.

Cirurgiã-dentista e especialista em saúde bucal, Bruna Conde, alerta que, caso o paciente sinta qualquer desconforto, é preciso entrar em contato com o responsável pelo procedimento (foto: Arquivo Pessoal)

“Nossa boca contém milhões de bactérias, por isso, muitas vezes, inflamações, inchaços e infecções ocorrem com frequência em piercings na boca. A região pode sofrer bastante inchaço no processo de cicatrização. Portanto, é de extrema importância se certificar se a joia é de qualidade e as maneiras corretas de higienização ”, alerta a cirurgiã-dentista.