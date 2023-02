43% das brasileiras não fazem exame ginecológico de rotina, diz estudo

Cerca de 4 milhões de mulheres nunca procuraram atendimento ginecológico. O dado integra a pesquisa “Expectativa da mulher brasileira sobre sua vida sexual e reprodutiva: as relações dos ginecologistas e obstetras com suas pacientes”, encomendada pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) e conduzida pelo Instituto Datafolha.

A situação se mostra preocupante, em especial se levarmos em conta que são justamente consultas regulares desse tipo que possibilitam a prevenção às doenças, além de haver vantagens adicionais, como um melhor planejamento da gravidez, para aquelas que sonham com a maternidade. E, relacionado a isso, o último estudo da Famivita constatou que 43% das brasileiras não fazem exames ginecológicos de rotina.

Foi observado, além disso, que principalmente as mulheres mais jovens, na faixa etária dos 18 aos 24 anos, não fazem esse tipo de consulta, com 58% respondendo negativamente. Já dos 25 aos 29 anos, 34% delas explicaram não buscar atendimento ginecológico de modo rotineiro. No que se refere às mulheres tentando engravidar, 64% afirmaram efetuar essa visita de rotina.