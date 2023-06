Dentista de Stênio Garcia esclarece mal-entendidos sobre procedimentos

Harmonização facial se tornou febre entre os famosos (foto: Reprodução / Instagram)

Camila Avallone Bosso, a cirurgiã-dentista que realizou a harmonização facial do ator Stênio Garcia, esclarece que uma série de circunstâncias e interpretações equivocadas criaram uma 'imagem distorcida' do resultado do procedimento estético. Ela explica que o inchaço no rosto de Stênio não é apenas resultado do tratamento, mas também devido ao uso de corticoide , medicamento prescrito após uma lesão na coluna que o ator sofreu na academia. 'Esse medicamento não possui relação com a harmonização', ela ressalta. Camila também argumenta que a imagem viralizada de Stênio não reflete a realidade.