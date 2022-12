Gabi Martins comemora reversão de harmonização facial

Gabi Martins: à esquerda, com harmonização, e à direita, após a reversão (foto: Reprodução/Insta)



Gabi Martins revelou que a harmonização facil que fez em 2020 já está perdendo efeito. Pelas redes sociais, ela comemorou o fim do procedimento.





"Eu comentei no Twitter que minha harmonização saiu praticamente toda , e realmente saiu, olha só", afirmou a ex-BBB nos Stories do Instagram, enquanto apontava para a testa e para os olhos. "O botox está sem fazer, a olheira também. E eu tinha retirado a boca e o queixo. Agora, o tempo se encarregou de tirar o resto."





A influenciadora digital contou que desfazer o procedimento fez com que ela se sentisse melhor com ela mesma. "Faz uns dois anos, então estou com o rosto mais natural mesmo. Eu estou feliz assim, estou me sentindo bem. Fico feliz que vocês estão comentando também", relatou.





Segundo Thiago Martins, biomédico, fisioterapeuta dermatofuncional e mestre em medicina estética, o procedimento, como o próprio nome diz, tem como objetivo deixar o rosto mais simétrico, alinhando, com o preenchimento facial, ângulos da face. O intuito é deixar a face mais bonita e realçar características já existentes. Nele, podem ser usados aplicação de ácido hialurônico, botox e bioestimuladores.





A técnica tem sido muito utilizada, mas como aconteceu com a cantora Gabi Martins, algumas pessoas decidem por revertê-la. O ácido hialurônico pode ser removido através da aplicação da hialuronidase, uma enzima produzida pelo próprio organismo. Essa enzima reverte os efeitos do preenchimento em até 48h. O procedimento é simples e a substância pode ser aplicada em qualquer região do rosto.





Para quem não deseja retirar o produto, é possível aguardar que os efeitos do preenchedor acabem de forma natural, já que sua duração gira em torno de oito meses a um ano, de acordo com a idade e hábitos de vida do paciente.





Quem quer se ver livre do efeito do botox, pode esperar entre três e seis meses para que o fármaco perca a força sobre o músculo naturalmente. Depois disso, só é possível mexer na região onde houve a aplicação após 15 dias, quando a substância estará mais aderida. Não é possível revertê-lo totalmente, mas podemos diminuir seu efeito através de tratamentos como microcorrentes, corrente russa, radiofrequência, laser infravermelho, ultrassom e massagens manuais.