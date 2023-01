Após harmonização facial, a skatista Leticia Bufoni abandona o cabelo rosa

A skatista fez preenchimento de pré-maxila, fossa canina, lábios, mento e rinomodelação e não queria abrir mão de seus traços naturais (foto: Instagram/Reprodução )

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de fazer uma harmonização facial na última semana, a skatista brasileira Leticia Bufoni mudou novamente o visual e trocou a cor dos cabelos de rosa para loiro.

Na última semana, a brasileira mostrou o resultado da harmonização facial. Agora compartilhou uma foto nos Stories do Instagram com os cabelos loiros.

A atleta de 29 anos fez preenchimento de pré-maxila, fossa canina, lábios, mento e rinomodelação e não queria abrir mão de seus traços naturais.

Bufoni é a maior vencedora da história do X Games, com 12 medalhas. Além disso, também é a skatista que mais triunfou no street feminino, com cinco conquistas.