Vídeos com hashtag #explantedesilicone já têm 80 milhões de visualizações

Em abril deste ano, a atriz Giovanna Antonelli passou pela cirurgia de retirada do silicone (foto: Instagram/Reprodução )





Nos últimos anos, o explante de silicone vem sendo cada vez mais debatido na mídia. De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, 14,6 mil mulheres fizeram a retirada dos implantes em 2018. Já em 2019, esse número foi para 19,4 mil, subindo para 25 mil em 2020.

Mesmo assim, a cirurgia plástica para o aumento do seio ainda é a mais comum do país. Conforme os dados mais recentes, colhidos em 2019, também pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, foram realizados pelo menos 211.287 procedimentos no ano.

O aumento no número de explantes, é claro, vem acompanhado da adesão de diversas celebridades. Somente no TikTok, os vídeos com a hashtag #explantedesilicone já acumulam mais de 80 milhões de visualizações.

De acordo com o cirurgião plástico Bora Kostic, o procedimento para retirada do silicone não é tão simples e é extremamente necessário que as pacientes sejam informadas sobre vários pontos importantes (foto: Arquivo pessoal)

Segundo o cirurgião-plástico Bora Kostic, o procedimento para retirada do silicone não é tão simples e é extremamente necessário que as pacientes sejam informadas sobre vários pontos importantes. "Se a paciente acredita que está sentindo dor por causa do silicone é necessário que ela seja avaliada. Se a paciente realmente quiser retirar é muito importante que ela seja orientada por um cirurgião membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em uma consulta presencial para que a avaliação seja feira de forma minuciosa, onde são avaliados peso, altura, largura das costas e vários pontos", disse.

Geralmente, a mamoplastia que é realizada para retirar o explante é motivada por um resultado não esperado ou quando existe um problema pós-operatório, mas não é verdade que existe uma onda de explantes, ou que isso esteja na moda.

"Ouvimos falar sobre um aumento dos explantes, mas, geralmente, o que acontece é que o resultado não fica como o esperado ou até a mulher se arrepende de ter o feito e começa a perceber que o seu 'antes' era melhor. Então, é necessário avaliar cada paciente. Até hoje eu tive pouquíssimas pacientes que resolveram retirar suas próteses e, nos dois casos, as situações não eram habituais", explicou.

O que acontece com os seios após a retirada do silicone?

Segundo o médico, após a retirada do silicone, na maioria dos casos, vão sobrar muita pele nos seios. "Vai sobrar pele e para retirar a prótese é necessário fazer uma mamoplastia, o que também vai ocasionar uma cicatriz ao redor das aréolas", disse.

Para o cirurgião, é necessário falar sobre os riscos do explante, entre eles "o seio flácido; uma cicatrização não adequada com cicatriz hipertrófica, cicatriz de queloide e cicatriz ao redor da auréola", informou.





Conforme o médico, se a paciente primeiramente realizou a mamoplastia (cirurgia onde há o corte) e for retirar a prótese, vai sobrar pele. "Isso pode ser resolvido com enxerto de gordura, mas é muito importante que ela seja alertada de tudo o que vai acontecer nesse pós", disse.

Por fim, o profissional de saúde alertou para a necessidade da escolha de profissionais responsáveis, tanto para realizar um procedimento estético, quando para revertê-lo.