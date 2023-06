Terceira idade: saiba como manter a mente ativa e o cérebro saudável

683

Alguns hábitos saudáveis influenciam para uma melhor performace na terceira idade (foto: Freepik)

Manter a saúde em dia é essencial em todas as fases da vida, mas na terceira idade é ainda mais importante. E não é só cuidar do corpo, não! A saúde mental também precisa de atenção e cuidado. Por isso, os idosos precisam de atividades que estimulem o cérebro e ajudem a manter a mente sempre trabalhando. Manter a saúde em dia é essencial em todas as fases da vida, mas na terceira idade é ainda mais importante. E não é só cuidar do corpo, não! A saúde mental também precisa de atenção e cuidado. Por isso, os idosos precisam de atividades que estimulem o cérebro e ajudem a manter a mente sempre trabalhando.







De acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 2 milhões de pessoas vivem com alguma forma de demência no Brasil e até 2050, este número pode triplicar em função do envelhecimento da população. "Conviver socialmente, ler, jogar cartas ou praticar outras atividades que estimulem o raciocínio, por exemplo, são recursos que se utilizados rotineiramente, exercitam o cérebro e podem ajudar na prevenção de doenças como o Alzheimer, que é o tipo mais comum de demência diagnosticada nos pacientes idosos", explica o geriatra Frederico Brina.





A prática de exercícios físicos também ajuda a manter a mente saudável e contribui para o tratamento de outros males, como a hipertensão, o diabetes e a depressão. Para Frederico Brina, manter a mente ativa e estar aberto para aprender coisas novas também auxilia na auto estima do idoso, muitas vezes prejudicada por fatores socioculturais "No Brasil o idoso ainda sofre muito preconceito, seja no mercado de trabalho, no ambiente familiar, entre os vizinhos.









LEIA MAIS: Na terceira idade, carne vermelha é perigo para o coração Vemos exemplos de países como a Itália, que é uma das nações com a população idosa mais longeva do mundo e boa parte deles vivem de maneira independente, cuidam da própria vida, da casa e do dinheiro, sem necessitar do auxílio de outros familiares. A Sociedade Italiana de Gerontologia e Geriatria recalculou a idade em que consideram uma pessoa idosa e um italiano idoso é quem tem a partir de 75 anos. Isto se dá, dentre outras razões, ao estilo e hábitos de vida que a população está inserida", diz o médico.





No Brasil também podemos observar esta mudança do estereótipo, pois a maioria dos idosos com 60, 70 anos são muito mais ativos físico e mentalmente do que os idosos de 50 anos atrás com a mesma faixa etária. "O aumento da expectativa de vida da população, e todos os fatores relacionados a isso também são facilitadores para uma velhice mais saudável.