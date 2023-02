Caso Dedé Santana: médico comenta procedimentos estéticos na terceira idade

Dedé justificou ter feito o tratamento por trabalhar com o público, e por estar sempre de olho no espelho (foto: Reprodução )





Depois que o comediante Dedé Santana fez harmonização facial, aos 86 anos, várias questões foram levantadas sobre o procedimento estético na terceira idade. O humorista fez aplicação de botox e ácido hialurônico no rosto. Dedé justificou ter feito o tratamento por trabalhar com o público, e por estar sempre de olho no espelho.





Sobre procedimentos estéticos na terceira idade , o dermatologista Matheus Arantes explica que, para esse público, existe uma série de tratamentos recomendados. As opções são diversas, desde peeling, lifting facial, preenchimento fácil ao botox. Dos citados, o último é o mais indicado para o público com mais de 60 anos, de acordo com o especialista.





"Na terceira idade, conseguimos bons resultados com esses procedimentos. Podemos tratar linhas de expressão na testa, entre as sobrancelhas ou perto dos olhos. Hoje, há muitas possibilidades para se cuidar no envelhecimento. Melhorar a aparência do rosto está entre eles", disse.

"O profissional deverá estudar o rosto do paciente antes de indicar qual intervenção será feita. Por isso, é importante selecionar bem quem fará os procedimentos", diz Matheus Arantes, dermatologista (foto: Arquivo pessoal)







O médico comenta que, dentro dessas possibilidades de tratamento, existe um dedicado a cada característica das pessoas. Assim, é possível proporcionar ao idoso esses cuidados, sem radicalismos, e com valorização dos traços. Porém, ele ressalta a importância de fazer procedimentos estéticos com profissionais qualificados.





"O profissional deverá estudar o rosto do paciente antes de indicar qual intervenção será feita. Por isso, é importante selecionar bem quem fará os procedimentos. Outros cuidados podem e devem ser mantidos na terceira idade, como hidratação e limpeza de pele, uso de protetor solar e adoção de hábitos saudáveis", pontuou.





"Cuidar da beleza na melhor idade pode até mesmo ajudar a evitar problemas de saúde mental, pois impacta, de forma positiva, a autoestima do idoso. Por isso, esses cuidados são recomendados e fazem bem além da aparência."