Procedimentos estéticos procurados por homens estão aumentando; veja

Preocupado com saúde, qualidade de vida e bem-estar, o homem moderno vem colocando o antigo preconceito de lado e aceitando melhor a própria vaidade, contribuindo de forma importante para o crescimento das cirurgias plásticas no Brasil. Os homens descobriram que é possível retomar a juventude e a beleza, de forma natural, com procedimentos estéticos e cirurgias plásticas.





Segundo dados divulgados em novembro passado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica (ISAPS), os homens representam cerca de 35% dos pacientes que buscam procedimentos estéticos e cirurgias plásticas no país.

Atualmente, as mais procuradas são blefaroplastia , rinoplastia, lipoaspiração, ginecomastia, otoplastia e lifting facial.





Um dado que chama atenção é sobre a rinoplastia que ocupa o segundo lugar entre os procedimentos mais realizados por "eles", saltando de 5% para 30% nos últimos cinco anos, segundo estudos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.





Para o cirurgião plástico Igor Passaglia, com formação pelo Instituto Ivo Pitanguy e USP, os homens que procuram a rinoplastia visam a melhora funcional e estética do rosto. A quebra de paradigmas entre o público masculino, especialmente, identificada com massificação e intensificação da cultura digital, foi importante para elevar os cuidados com a aparência também dos homens.





"Entre as mudanças apresentadas pelos pacientes após uma rinoplastia estão a redução ou aumento nasal, o realinhamento das estruturas e a definição da ponta. Além da estética, a cirurgia contribui para a saúde nasal, como resolução de problemas respiratórios, melhora da função respiratória, correção de sequelas de traumatismos ou rinoplastias prévias", diz o cirurgião plástico.