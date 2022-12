Comportamento: os homens também são vaidosos

O ator e empresário Felipe Titto participou de uma campanha sobre a rotina de cuidados com a pele masculina (foto: Sony Channel/Divulgação)







Não é novidade que os cuidados com a estética evoluíram. Nos últimos 10 anos, inúmeras técnicas menos invasivas surgiram e a valorização da beleza natural é uma tendência crescente nas passarelas e na publicidade. O skincare alcançou status de autocuidado, e o uso ostensivo de tecnologias de vídeo durante a pandemia fez com que todos olhássemos muito mais para o próprio rosto.

Enquanto a estética e a beleza evoluíam, as convenções de gênero também passaram por um processo de mudança e os homens começaram a ter menos preconceito com o autocuidado. As noções tóxicas de masculinidade quanto à estética vão sendo deixadas de lado conforme o público fica mais confortável para cuidar da aparência.

Enzo Celulari causou um alvoroço nas redes sociais ao aparecer com as unhas coloridas (foto: Instagram/Reprodução)

No relatório de tendências globais The Future of Aesthetics, divulgado pela Allergan Aesthetics, foram listadas 10 grandes tendências de beleza e uma delas se refere ao "novo masculino". O estudo demonstrou que em alguns países, incluindo o Brasil, os homens são cerca de 30% do público que busca procedimentos estéticos não invasivos nos consultórios.

Já dados da Associação Britânica de Cirurgiões Plásticos e Estéticos mostram que o público masculino compõe um terço dos pacientes que buscam consultas no período pós-pandemia. A dermatologista Ligia Colucci, especialista brasileira que colaborou com o relatório, comenta que dados globais de diversas pesquisas apontam para um crescimento na indústria da beleza masculina.

A médica, assim como outros que participaram do estudo, acredita que um dos motivos para essa mudança está relacionado à necessidade de ter uma aparência melhor no mercado de trabalho e o uso de aplicativos de relacionamento, muitos baseados em fotos e imagens.

Lígia acrescenta que, enquanto a procura por procedimentos estéticos como preenchimentos faciais, aplicação de botox e harmonização facial passam por esse aumento, os homens já mantêm uma relação sólida com os cuidados mais comuns com skincare. Lígia acrescenta que as tendências são mais naturais para os mais jovens, das gerações millenial e Z, que se mostram mais abertos a diferentes procedimentos. Já os baby boomers, apesar de buscar o consultório, são um pouco mais resistentes.

A médica dermatologista Bárbara Uzel, sócia da Ette Dermathogy Boutique, acrescenta que no dia a dia do consultório a faixa etária dos pacientes vai dos 25 aos 65 anos e que os objetivos são diferentes, de acordo com a idade. "Os mais velhos se queixam de rugas de expressão, especialmente as da testa, que os deixam com a expressão de bravos ou cansados, do 'bigode chinês' e das bolsas ao redor dos olhos", comenta.

Já os mais jovens se permitem ousar um pouco mais, procurando definição do contorno facial, depilação a laser e tratamentos corporais para redução de gordura. Outra tendência observada por Bárbara é que os homens buscam rotinas de cuidado mais práticas do que as mulheres, recorrendo a tratamentos com resultados mais imediatos e produtos de aplicação rápida.

ALÉM DO ROSTO Assim como os cuidados de skincare, do qual a maioria dos homens já pode ser considerada adepta, até pelo caráter discreto e natural desse tipo de prática, outros elementos do mundo da estética estão conquistando o público masculino.

Os mais jovens, buscando novas formas de expressão, têm investido em alguns produtos de maquiagem, cabelo e barba e até esmaltes. "Cuidar da aparência é uma das formas de cuidar da saúde, e eles se deram conta disso. Perceberam que cuidar da estética não afeta a sua mensagem de masculinidade ou virilidade, estão se libertando desse tipo de tabu e preconceito", acredita Bárbara.

Lígia observa ainda o aumento da população de pessoas não binárias, que não se identificam em nenhum dos gêneros e que se sentem mais livres para explorar as tendências estéticas, independentemente de para qual público elas sejam inicialmente destinadas. "Por isso, eu também acho muito importante que, cada vez menos, as marcas de beleza criem produtos com separação de gênero. Todos podem usar maquiagem e esmaltes, por exemplo", completa.

No caso de alguns produtos de skincare, a pele masculina pode pedir por cuidados diferentes, e muitas marcas investem em linhas específicas, o que também ajuda alguns dos mais resistentes aos cuidados com a beleza a se sentirem mais confortáveis.

Uma empresa de cosméticos, por exemplo, lançou, este ano, sua primeira linha de skincare para pele masculina. A marca reuniu diversos influenciadores, entre eles Felipe Titto, para uma campanha digital sobre a rotina de cuidados com a pele. Trazer homens reais e aproximá-los da vivência do público foi uma das formas encontradas para diminuir o tabu e a resistência que parte dos homens ainda tem.

Outra marca, desta vez de esmaltes, em sua campanha mais recente, trouxe o ator e empresário Enzo Celulari usando diferentes cores de esmaltes com o intuito de romper paradigmas e preconceitos associados à prática entre os homens.

Enzo, que tem fotos em suas redes sociais usando diferentes esmaltes e tipos de nail art, já foi alvo de críticas pelo hábito. Questionado, em vídeo, "homem usa esmalte?", ele responde afirmando que cor não tem gênero e é uma das formas de expressão escolhidas por ele.

As campanhas e o fato de homens de diferentes gerações e orientações sexuais explorarem tendências de beleza abertamente têm surtido efeito. Pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) mostrou que oito a cada 10 homens concordam com a frase "foi-se o tempo em que só as mulheres se preocupavam com a beleza".

Entre as tendências de beleza masculina apontadas pela WGSN, destacam-se o "bro-bathing", na qual os homens transformam o momento do banho em um processo de relaxamento e autocuidado e o "no-makeup makeup", estilo de maquiagem que realça a beleza natural de forma quase "invisível".

Assim, as pesquisas e as campanhas comprovam que o público masculino deseja se cuidar e se sentir bem e, muitas vezes, o único obstáculo ainda são os resquícios de tabus e preconceitos. Que tal se livrar deles e investir em si mesmo?