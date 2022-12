Estresse de fim de ano: como lidar?

Para muitos, a retrospectiva pessoal do fim do ano pode trazer frustações, além de aumentar as expectativas e as cobranças para o ano seguinte (foto: Gerd Altmann/Pixabay ) Embora, para muitos, o fim do ano seja sinônimo de comemorações e renovação de ciclos, para outros pode ser mais estressante, pois também é um período de muitos gastos, excesso de compromissos e o momento de colocar na balança o que foi realizado no ano que passou. Essa retrospectiva, algumas vezes, pode trazer frustações, além de aumentar as expectativas e as cobranças para o ano seguinte.









A coordenadora e professora do curso de psicologia do Centro Universitário Facens, Carolina Antonelli dos Santos, chama a atenção ainda para pessoas com quadro depressivo . “Dezembro pode ser corrido, cheio de pendências que queremos resolver ainda neste ano. Ao final de um ciclo, pode ficar aquela sensação de que falta algo ou que o ano poderia ter sido melhor. Para quem sofre de depressão, esses sentimentos de cobrança costumam ser ainda mais intensos".

A cultura de fazer listas e definir metas A cultura de fazer listas e traçar metas no início de cada ano não é ruim, mas a psicóloga ressalta que elas precisam ser pensadas de acordo com a realidade de cada um, avaliando condições e prioridades. “Isso pode evitar frustações por não ter realizado algo, independentemente do motivo. As metas são válidas desde que as pessoas entendam que os cenários e das vidas mudam e não há como prever como será o ano”, orienta Carolina.

Anote algumas dicas da coordenadora e professora do curso de psicologia da Facens para enfrentar o fim de ano com a cabeça mais tranquila:

1 - Seja gentil consigo mesmo e reconheça seus sentimentos

"É impossível agradar a todos, então lembre-se sempre que você deu o seu melhor e não se cobre tanto. Além disso, não precisa se forçar para mostrar que está feliz apenas por ser época de comemorações. Não há problema algum em expressas seus sentimentos e desabafar com familiares e amigos".





2 - Trace metas, mas com limites

"As metas são importantes para motivar as conquistas durante o ano seguinte, mas é preciso reconhecer os limites e entender até onde você consegue chegar, sem se cobrar demais".





3 - Adapte as confraternizações

"As confraternizações de fim de ano podem tomar a agenda. Para um encerramento mais tranquilo, vale buscar novas maneiras de estar com a família e amigos. Procure por alternativas que proporcione o encontro e a troca entre as pessoas, a experiência da partilha, independente do meio em que isso ocorrer, seja de forma presencial ou por videochamada. Valorize as relações".

4 - Foque em coisas positivas

"Não deixe que coisas pequenas causem estresse. Foque no lado bom e agradeça o que tem ou conseguiu neste ano que se encerra".





5 - Reserve um tempo para você





"Encontrar um equilíbrio entre as responsabilidades e o lado pessoal é importante para o autocuidado. Se concentre em fazer algo para você, que eleve seu bem-estar, como ler um livro, assistir um filme ou outros hobbies que goste. Essas são ótimas maneiras de reduzir o estresse".





Por fim, Carolina orienta que falar sobre o assunto com familiares e amigos e, caso necessário, buscar ajuda profissional, ajuda a evitar problemas mais graves. No mês de dezembro, por exemplo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) registra um aumento de 20% na procura por atendimentos.