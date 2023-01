Cinco perguntas de rinoplastia mais respondidas no consultório

1 - Eu consigo escolher e saber como vai ficar meu nariz depois da cirurgia?





Leia também:



“Quando alguém decide passar por uma cirurgia estética é natural criar muita expectativa quanto ao resultado. Por isso, trabalhamos sempre para que o paciente consiga imaginar seu novo nariz: fazendo uma avaliação criteriosa da estrutura nasal, registrando as medidas, ouvindo as queixas e tirando fotos. Assim, é possível discutir os detalhes e deixar o paciente ciente do que pode ou não esperar como resultado real final”, esclareceu.Leia também: Rinoplastia ocupa a vice-liderança no ranking das plásticas para homens.

2 - O médico vai precisar quebrar o meu nariz durante a cirurgia?

Esse é um dos grandes medos de quem sonha com a rinoplastia: pensar que seu nariz será quebrado durante o procedimento. No entanto, Eduardo Dolci explica que nem sempre isso é necessário e que esse pensamento não deve ser uma restrição.





“As fraturas controladas e feitas durante a cirurgia são mais indicadas para quem apresenta desvio de septo ou quem deseja reduzir as medidas do nariz. A maioria dos casos, no entanto, já usamos equipamentos de alta tecnologia que são capazes de realizar as remodelações de maneira mais precisa, diminuindo o trauma local”.





3- Não vou conseguir respirar pelo nariz depois da cirurgia?

Ficar por dias sem conseguir respirar pelo nariz pode parecer muito incômodo e até assustador, porém, é importante lembrar que os procedimentos cirúrgicos estão em constante evolução tecnológica.

“Aquele tampão que era usado antigamente, foi substituído por estruturas de silicone que mantêm o nariz imobilizado, mas não impedem de respirar. Geralmente, o que acontece é que o local da cirurgia fica inchado e isso atrapalha a respiração, causando a sensação de nariz entupido”, explica o médico.





4- Quem fez rinomodelação pode fazer a cirurgia?

Muitas pessoas que desejam mudar o formato do nariz costumam fazer procedimentos estéticos antes de optar pela cirurgia, fazendo uma remodelagem com preenchimento. E isso não é uma contraindicação para a rinoplastia. O que o cirurgião precisará fazer é retirar o material antes de realizar a cirurgia, porque esse preenchedor pode disfarçar o formato real do nariz e comprometer o resultado.





5- Quando vou conseguir ver o resultado final da minha cirurgia?

Cirurgias desse tipo podem gerar um pouco de ansiedade, contudo o ideal é manter a paciência e aguardar o organismo se recuperar. Os primeiros hematomas pós procedimento, que costumam deixar a região dos olhos bem escuras, melhoram de 7 a 10 dias. Já o inchaço da região pode demorar de três meses a um ano para ser reabsorvido completamente e revelar o resultado final.





“Não existe uma regra de tempo quando falamos de cirurgia porque cada organismo reage de uma maneira diferente. E isso não deve ser uma preocupação. O que o paciente precisa fazer é seguir todas as orientações médicas do pós-operatório com disciplina. Assim o processo será mais saudável e mais rápido”, avisa o otorrinolaringologista.