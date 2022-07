Rinoplastia: técnica caseira é de alto risco e com danos definitivos

A rinoplastia também é indicada para melhorar a respiração em pacientes que necessitam fazer a correção do septo nasal (foto: Marina Vitale/nsplash ) Nos últimos dias, proliferaram nas redes sociais vídeos explicando como fazer procedimentos caseiros para reduzir ou afinar o nariz, o método ganhou o nome de "rinoplastia caseira". Em São Paulo, um paciente chegou a procurar um pronto-socorro com um ferimento no nariz depois da tentativa de fazer o procedimento.





LEIA MAIS 15:42 - 19/01/2022 Especialista explica porque nariz escorrendo é sintoma duradouro na Ômicron

13:21 - 21/09/2021 Sexo pode ajudar a desentupir o nariz, aponta pesquisa

12:40 - 21/06/2021 COVID-19: estudo aponta que 60% dos brasileiros não higienizam o nariz



Leia também:



O médico otorrinolaringologista da Clínica Dolci, em São Paulo, e professor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Eduardo Landini Lutaif Dolci, alerta que "rinoplastia caseira" é um termo que não existe.



"Essa definição foi usada nas últimas semanas em decorrência do paciente, em São Paulo, que tentou fazer uma auto rinoplastia. Esse tipo de procedimento é totalmente contraindicado. Qualquer procedimento cirúrgico deve ser obrigatoriamente feito por um profissional médico capacitado, especializado na área. Fazer uma cirurgia como a rinoplastia em casa é de um risco altíssimo, pois ela é uma cirurgia complexa. O nariz é um órgão tanto estético quanto funcional, então o paciente pode sofrer alterações, até definitivas, estéticas e funcionais. Além disso, o paciente pode ter infecções que podem ser graves e levá-lo à internação por um longo período."



O otorrinolaringologista Eduardo Landini Lutaif Dolci alerta que fazer uma cirurgia como a rinoplastia em casa é de um risco altíssimo e o nariz pode sofrer alterações definitivas, seja estéticas e funcionais (foto: Arquivo Pessoal)



Eduardo Landini Lutaif Dolci destaca que a rinoplastia é uma das cirurgias que mais vem sendo feitas nos últimos anos e é essencial que o paciente procure um profissional médico especializado: "Nos útimos anos, recebemos pacientes que fizeram procedimentos no nariz com profissionais não médicos também com com sequelas extremamente complexas de serem reparadas. Sendo assim, é saliento que esse tipo de procedimento não deve, em hipótese alguma, ser feito em casa."



Em caso, o otorrinolaringologista avita que "além do paciente não ser habilitado para o procedimento cirúrgico de extrema complexidade, ele não tem disponível os materiais necessários. Qualquer procedimento cirúrgico deve ser em ambiente hospitalar ou, se for um procedimento de pequeno porte, pode ser em clínicas médicas especializadas."

A rinoplastia, conhecida popularmente como cirurgia plástica no nariz, é um procedimento muito realizado para melhorar desproporção entre o nariz e a face. Ela também pode ser feita em conjunto com outras técnicas para melhorar a respiração, como em pacientes que necessitam fazer a correção do septo nasal ou a retirada de parte dos cornetos nasais (carne esponjosa).Leia também: Rinite: por que não existe cura e como controlar nariz entupido e espirros. O médico otorrinolaringologista da Clínica Dolci, em São Paulo, e professor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Eduardo Landini Lutaif Dolci, alerta que "rinoplastia caseira" é um termo que não existe."Essa definição foi usada nas últimas semanas em decorrência do paciente, em São Paulo, que tentou fazer uma auto rinoplastia. Esse tipo de procedimento é totalmente contraindicado. Qualquer procedimento cirúrgico deve ser obrigatoriamente feito por um profissional médico capacitado, especializado na área. Fazer uma cirurgia como a rinoplastia em casa é de um risco altíssimo, pois ela é uma cirurgia complexa. O nariz é um órgão tanto estético quanto funcional, então o paciente pode sofrer alterações, até definitivas, estéticas e funcionais. Além disso, o paciente pode ter infecções que podem ser graves e levá-lo à internação por um longo período."Eduardo Landini Lutaif Dolci destaca que a rinoplastia é uma das cirurgias que mais vem sendo feitas nos últimos anos e é essencial que o paciente procure um profissional médico especializado: "Nos útimos anos, recebemos pacientes que fizeram procedimentos no nariz com profissionais não médicos também com com sequelas extremamente complexas de serem reparadas. Sendo assim, é saliento que esse tipo de procedimento não deve, em hipótese alguma, ser feito em casa."Em caso, o otorrinolaringologista avita que "além do paciente não ser habilitado para o procedimento cirúrgico de extrema complexidade, ele não tem disponível os materiais necessários. Qualquer procedimento cirúrgico deve ser em ambiente hospitalar ou, se for um procedimento de pequeno porte, pode ser em clínicas médicas especializadas."

O médico explica que a rinoplastia é indica para pacientes que têm obstrução nasal, deformidades congênitas, fraturas ou queixas estéticas. "Não existe idade ideal, mas é importante que o paciente já tenha o desenvolvimento completo da face, podendo variar, mas geralmente ocorre após os 15 anos em mulheres e entre 16 e 17 anos em homens”.



O otorrinolaringolosita lembra que a rinoplastia é um procedimento cirúrgico que pode ajudar pessoas que sofrem com obstrução nasal crônica e respiração oral. "Quando a cirurgia é feita com objetivos funcionais, a rinoplastia visa melhorar a função primordial do nariz, a respiração, auxiliando em uma melhora na qualidade de vida dos pacientes."

Com finalidade estética, reparadora ou funcional, a rinoplastia feita pelo médico especializado é considerado um procedimento de baixo risco e rápida recuperação.



"A recuperação é rápida, em cerca de uma semana o paciente já consegue voltar à rotina de trabalho, sempre tomando muito cuidado com o nariz. Nas primeiras semanas, o inchaço já desaparece, lembrando que o paciente não deve usar óculos, nem praticar esportes no primeiro mês. Após esse período, a prática de exercícios leves, como a caminhada, está liberada. Exercícios mais pesados, como a musculação, só devem voltar a ser feitos depois de três meses."

Porém, essa técnica pode gerar muitas dúvidas. Por isso, Eduardo Landini Lutaif Dolci explica o que é mito ou verdade sobre esse assunto. Porém, essa técnica pode gerar muitas dúvidas. Por isso, Eduardo Landini Lutaif Dolci explica o que é mito ou verdade sobre esse assunto.





1 - A cirurgia pode ser feita em qualquer idade. Mito! "O ideal é que seja feita depois do segundo estirão da criança, por volta dos 15 anos para as meninas e 16 anos para os meninos, pois é quando se atinge a forma nasal de adulto. Além disso, o próprio paciente já tem uma melhor compreensão sobre as possibilidades e expectativas do procedimento."





2 - O otorrinolaringologista é um especialista que pode fazer a cirurgia. Verdade! "O otorrino especializado em rinoplastia está apto para fazer essa técnica, já que lida frequentemente com as estruturas nasais. Muitas vezes, no mesmo procedimento é possível agregar a correção de "O otorrino especializado em rinoplastia está apto para fazer essa técnica, já que lida frequentemente com as estruturas nasais. Muitas vezes, no mesmo procedimento é possível agregar a correção de problemas respiratórios e, com isso, garantir uma melhora estética nasal e funcional."





A rinoplastia é uma cirurgia feita no nariz com algumas finalidades, podendo ser estética, reparadora ou funcional (foto: Sergi Dolcet Escrig/Unsplash) "Assim como em qualquer outra cirurgia estética facial, o paciente precisa ter paciência e seguir à risca as orientações sugeridas pelo seu médico no pós-operatório. O resultado final aparece por volta de seis meses após o procedimento, porém com um mês já ocorre uma melhora drástica, sendo possível ter uma ideia de como ficará o resultado final." "Assim como em qualquer outra cirurgia estética facial, o paciente precisa ter paciência e seguir à risca as orientações sugeridas pelo seu médico no pós-operatório. O resultado final aparece por volta de seis meses após o procedimento, porém com um mês já ocorre uma melhora drástica, sendo possível ter uma ideia de como ficará o resultado final."





4- O procedimento não deixa cicatriz aparente. Verdade! "Quando feita a técnica fechada, não deixa cicatriz evidente no paciente, pois os cortes necessários para o procedimento são pequenos e, na maioria das vezes, são feitos nas partes menos expostas da pele. Porém, existe a técnica aberta na qual o paciente apresenta uma discreta cicatriz em região da columela, quase imperceptível quando bem executada."



Leia também: "Quando feita a técnica fechada, não deixa cicatriz evidente no paciente, pois os cortes necessários para o procedimento são pequenos e, na maioria das vezes, são feitos nas partes menos expostas da pele. Porém, existe a técnica aberta na qual o paciente apresenta uma discreta cicatriz em região da columela, quase imperceptível quando bem executada."Leia também: Parei minha vida, diz ex-paciente de cirurgião acusado de deformar narizes.





5 - É fundamental estar ciente dos cuidados no pós-operatório. Verdade! "Os resultados de uma rinoplastia não dependem somente do médico, mas também do comportamento da paciente durante o pós-cirúrgico. Por isso, o indicado é não tomar sol durante um a dois meses, manter repouso durante sete dias, evitar assoar ou esfregar o nariz, não usar óculos até que seja autorizado, entre outras indicações do especialista que devem ser seguidas rigorosamente."





6 - É possível identificar quem se submeteu a uma rinoplastia. Mito! "Desde que o procedimento seja feito por um especialista que tenha competência e entendimento do que seria o seu resultado ideal não é possível ver que a pessoa fez a cirurgia. O importante é sempre respeitar a "Desde que o procedimento seja feito por um especialista que tenha competência e entendimento do que seria o seu resultado ideal não é possível ver que a pessoa fez a cirurgia. O importante é sempre respeitar a harmonia do rosto do paciente."





7 - A rinoplastia pode ser feita mais de uma vez. Verdade! "Quando o primeiro procedimento, seja por Quando o primeiro procedimento, seja por questão estética ou funcional, não atinge a expectativa desejada pelo paciente, pode ser realizado um segundo procedimento, chamado de rinoplastia secundária ou de reparação."

“É fundamental que durante o planejamento para esse procedimento o indivíduo opte por um cirurgião que seja especialista em rinoplastia. É também imprescindível a realização de algumas consultas antes que a cirurgia seja feita para um melhor esclarecimento de dúvidas, queixas e das possibilidades de mudanças atingidas, e o paciente deve estar seguro e confiante no médico, tornando-se primordial a relação médico paciente", finaliza Dolci.



O Youtube vídeos mais impactantes da chamada "rinoplastia caseira" do ar, mas outros menos invasivos continuam disponíveis e com acesso de todos.