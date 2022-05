Harmonização facial: quais são os limites para fazer o procedimento?

A harmonização facial caiu no gosto das celebridades, o que aumentou ainda mais sua popularidade e pessoas comuns também aderiram à nova moda (foto: Lelis/Artes EM/D.A Press)







Apesar de ser antigo o uso do botox e dos preenchimentos com ácido hialurônico como forma de conseguir um rosto mais jovem e belo, a busca por procedimentos estéticos, nos últimos anos, continua em escala ascendente. A harmonização facial caiu no gosto das celebridades, o que aumentou ainda mais sua popularidade e pessoas comuns também aderiram à nova moda. Entretanto, esse procedimento estético ainda divide a opinião de muitos.

Prova disso foram as várias críticas, principalmente nas redes sociais, a famosos que fizeram a harmonização, enquanto outros elogiaram os resultados. Casos mais recentes foram os das ex-BBBs Eslovênia Marques e Laís Caldas. As duas fizeram harmonização facial, porém, enquanto Eslô foi bastante elogiada pelos seguidores e fãs, Laís não teve a mesma sorte: acabou recebendo duras críticas sobre o procedimento estético que realizou antes de entrar na casa.

Segundo a periodontista, especializada em harmonização orofacial (HOF), Andréa Murta, o que dá essa diferença nos resultados é tanto como o procedimento foi feito quanto a quantidade de material utilizado. “Além disso, devemos considerar a queixa e a necessidade principal de cada paciente, visando sempre propor o planejamento do tratamento com base nisso”, explica.

“O primeiro passo é pesquisar e buscar informações a respeito do profissional escolhido para realizar tal procedimento. Ele, além de qualificado, deve ter experiência no assunto, boas referências e um olhar muito certeiro”, diz Andréa.

Uma pré-avaliação – seja por um cirurgião plástico, por um cirurgião-dentista, um biomédico ou um fisioterapeuta dermato-funcional – deve ser feita sempre quando o assunto é harmonização facial. “É fundamental que os desejos do paciente estejam alinhados com o que pode e deve ser realizado pelo profissional , para evitar deformidades, transformações severas ou frustrações. Os resultados vão depender desse conjunto de fatores”, esclarece o biomédico e mestre em medicina estética Thiago Martins.





REVERSÃO Um outro caso que também teve bastante repercussão à época foi o do cantor Lucas Lucco. O sertanejo não ficou nem um pouco feliz com o resultado de uma harmonização facial realizada em agosto de 2019. Lucas, que passou por um processo de reversão da técnica de preenchimento em julho de 2021, falou abertamente sobre isso em uma entrevista concedida ao “Fantástico”.

“Você se olha no espelho e não consegue enxergar os seus rastros, isso é muito ruim. Abala muito a nossa autoestima. Eu não gosto das fotos do meu noivado, e é algo que vai ficar para sempre”, disse.

No caso do rosto, existem tanto procedimentos temporários quanto permanentes. Procedimentos temporários incluem aqueles como preenchimento com ácido hialurônico, botox e bioestimuladores. Os profissionais esclarecem que, se a aplicação for feita com ácido hialurônico, existe no mercado uma enzima chamada hialuronidase capaz de retirar o produto da região onde foi aplicado.





NATURALIDADE Todos esses resultados que tiveram uma repercussão negativa ou que mudaram drasticamente a estrutura facial do paciente vão na contramão do verdadeiro propósito do procedimento. A harmonização facial surgiu com o intuito de trazer naturalidade.

“O conjunto de técnicas tem como objetivo proporcionar um equilíbrio estético à face do paciente. As leves e sutis modificações trazem uniformidade, mas não alteram as características naturais. Digo isto aos meus pacientes: o procedimento é para ser feito e somente eles notarem. As pessoas percebem que o rosto está mais harmônico, mas não sabem o motivo, pois os traços permanecem os mesmos”, esclarece Thiago.





