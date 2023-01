Ivermectina foi usada por 80% dos brasileiros que tiveram COVID, diz estudo

O problema é que, além de ineficaz contra a COVID, a ivermectina em excesso pode causar danos ao fígado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Estudo do Instituto Global de Saúde de Barcelona (ISGlobal), publicado na revista científica Nature, descobriu que, em 2022, a ivermectina foi usada por 79,5% dos brasileiros que tiveram sintomas de COVID-19. A taxa é mais de 50 pontos percentuais superior à média global, que ficou em 27%.



De acordo com os autores do estudo, a maioria das pessoas que relatou o uso de ivermectina residia em países de baixa e média renda."Mais esforços serão necessários para desencorajar o uso de ivermectina e outros produtos farmacêuticos sem eficácia comprovada e com possível toxicidade", alertaram os pesquisadores.









Diversos estudos científicos já comprovaram a ineficácia da ivermectina, um antiparasitário, no tratamento ou prevenção da COVID. Autoridades na saúde, tanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não indicam o medicamento para esse fim. Mesmo assim, diversas pessoas insistem no uso do que, no Brasil, foi chamado de Diversos estudos científicos já comprovaram a ineficácia da ivermectina, um antiparasitário, no tratamento ou prevenção da COVID. Autoridades na saúde, tanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não indicam o medicamento para esse fim. Mesmo assim, diversas pessoas insistem no uso do que, no Brasil, foi chamado de "kit-Covid" , recomendado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e também por profissionais de saúde seguidios do político.





A ivermectina, que é um vermífugo, pode ser adquirido no Brasil sem retenção de receita. Vendido indiscriminadamente, os brasileiros seguem consumindo o medicamento que, além de ineficaz contra a COVID, em excesso pode causar danos ao fígado.



Outro dado revelado pela estudo do Instituto Global de Saúde de Barcelona (ISGlobal) é que cerca de 40% das pessoas não estão mais atentas com as informações sobre a COVID-19, ainda que o novo coronavírus, o SARS-COV-2, nunca tenha deixado de circular pelo mundo e novas variantes surgem com certa regularidade.



Os entrevistados também declaram que não apoiam tanto à obrigatoriedade das vacinas.



No estudo, foram 23 mil pessoas pesquisadas, entre 29 de junho e 10 de julho de 2022. Adultos, aciman de 18 anos, sendo 50,3% mulheres e 45,6% com renda média mensal acima da renda per capita do país.