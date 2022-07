Rinoplastia: especialista esclarece mitos e verdades sobre o assunto

Mesmo comum, o procedimento pode gerar muitas dúvidas (foto: Freepik/Divulgação)

A rinoplastia, conhecida popularmente como cirurgia plástica no nariz, é um procedimento muito realizado para melhorar a desproporção entre o nariz e a face.

Ela também pode ser feita em conjunto com outras técnicas para melhorar a respiração, como em pacientes que necessitam fazer a correção do septo nasal ou a retirada de parte dos cornetos nasais (carne esponjosa).

Mesmo comum, essa técnica pode gerar muitas dúvidas. Por isso, o otorrinolaringologista da Clínica Dolci, em São Paulo, e professor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Eduardo Landini Lutaif Dolci, explica o que é mito ou verdade sobre esse assunto.

A cirurgia pode ser realizada em qualquer idade: mito!

O ideal é que seja realizada após o segundo estirão da criança, que corresponde por volta dos 15 anos de idade para as meninas e 16 anos para os meninos, pois é quando se atinge a forma nasal de adulto, e, além disso, o próprio paciente já tem uma melhor compreensão sobre as possibilidades e expectativas do procedimento.

O otorrinolaringologista é um especialista que pode realizar esta cirurgia: verdade! O otorrino especializado em rinoplastia está apto para realizar essa técnica, já que lida frequentemente com as estruturas nasais. Muitas vezes, no mesmo procedimento é possível agregar a correção de problemas respiratórios e, com isso, garantir uma melhora estética nasal e funcional.