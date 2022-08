'Dirty Dancing': como plástica no nariz arruinou carreira da protagonista do filme

O sucesso do filme lançou Patrick Swayze ao estrelato, o mesmo não ocorreu com Jennifer Grey (foto: Getty Images)

Mais de três décadas após seu lançamento, Dirty Dancing é considerado um clássico dos anos 1980 e um dos filmes de maior sucesso em todos os tempos.

Situado em 1963, conta a história de Frances "Baby" Houseman (interpretada por Jennifer Grey), que tem um caso com o instrutor de dança Johnny Castle, interpretado por Patrick Swayze.

Dirty Dancing arrecadou mais de US$ 214 milhões em todo o mundo e ganhou um Oscar pela música (I've Had) The Time of My Life.

O público se apaixonou pelos personagens, a música e as rotinas de dança icônicas, incluindo o famoso "levantamento".

O sucesso do filme lançou Swayze ao estrelato — o ator que morreu de câncer em 2009, aos 57 anos.

Jennifer Grey, no entanto, em poucos anos desapareceu dos holofotes.

Leia também: Comer chocolate faz bem para a saúde do coração

Em 2022, Grey publicou seu livro de memórias, em que apresenta uma razão para sua carreira cinematográfica não ter decolado: uma operação no nariz a deixou irreconhecível para os espectadores e fez com que os grandes estúdios de cinema parassem de oferecer papéis.

Cena de 'Dirty Dancing' (foto: Getty Images)

O dilema da operação

Em Out Of The Corner (Fora do Canto, em tradução livre), Grey - que hoje tem 62 anos - conta como no início de sua carreira, enquanto lutava para conseguir papéis, sua mãe, a também atriz Jo Wilder, sugeriu a ela que a falta de trabalho poderia ter algo a ver com seu nariz "judeu".

A atriz também achava que isso poderia ser verdade, mas sempre se recusou a fazer uma rinoplastia.

"Eu tinha quase 30 anos e passei grande parte da minha vida adulta tentando me amar e me aceitar como era", conta a atriz. "Então, passar pelas mãos de um cirurgião parecia perigosamente quase admitir uma derrota."

Após o enorme sucesso de Dirty Dancing, ela decidiu arriscar e disse ao renomado cirurgião plástico que iria operá-la para "afinar" o nariz, mas deixar a característica "protuberância" no septo.

O procedimento foi um sucesso, e Grey começou a conseguir mais papéis e a ganhar dinheiro pela primeira vez em sua vida.

Em 1992, enquanto filmava Wind - A Força dos Ventos, o diretor de fotografia do filme notou um pedaço de cartilagem saindo da ponta de seu nariz.

A atriz conversou com seu cirurgião e foi marcada uma operação de reparação. Mas o resultado dessa segunda cirurgia mudaria sua vida para sempre.

Assim que conseguiu remover as bandagens, Grey ficou chocada com o que viu no espelho. "Eu não conseguia entender o que estava vendo. Eu sabia que algo ruim tinha acontecido."

O procedimento mudou tanto sua aparência que o público em geral não a reconheceu mais.

"Parecia que eu tinha cometido um crime imperdoável: deliberadamente tirar a única coisa que me tornava especial", diz Grey. Ela sabia que seu nariz originalmente era uma conexão física com sua identidade judaica.

Jennifer Grey com seus pais na estreia de 'Dirty Dancing' (foto: Getty Images)

'Fundo do poço'

Em uma entrevista com a jornalista Katie Couric em maio passado, Grey refletiu sobre o que havia acontecido.

Ela contou que as famílias de seus pais eram formadas por judeus originários da Europa Oriental e, quando chegaram aos EUA, mudaram de sobrenome. E para os judeus que trabalhavam no show business (seu pai é o ator Joel Grey, vencedor do Oscar por Cabaret), mudar o nariz "era normal e considerado inteligente".

"Minha mãe sabia como funcionava a indústria do entretenimento e achava que seria mais fácil conseguir papéis, porque não havia muitos papéis para meninas que se parecessem comigo e fossem judias. Não havia muitas oportunidades e ela queria que eu tivesse mais oportunidades, ela queria que eu tivesse a carreira que ela não tinha."

Segundo a atriz, após a primeira operação "ela não parou de trabalhar" e percebeu que sua mãe "tinha razão".

Quando teve que se submeter à segunda operação, ela disse explicitamente ao cirurgião que gostava de seu nariz e "queria um nariz forte".

"Depois da segunda operação [o cirurgião] tirou minhas bandagens e algo estava errado. Ele olhou para mim e disse: 'Acho que nunca vi uma mudança tão drástica'."

"Eu não sei o que ele fez, mas ele mudou a proporção do meu rosto (...) ele parecia diferente de uma forma que não fazia sentido", disse a atriz na entrevista com Katie Couric.

"Foi o momento mais difícil, solitário e confuso da minha vida. Foi muito devastador. E ser tão incompreendida em todo o mundo por décadas... A falta de generosidade e humanidade me machucou muito."

De acordo com Grey, após a operação "ela não conseguia encontrar um emprego" ou sobreviver.

"Decidi jogar a toalha. Nunca mais pedi a ninguém para me dar sua aprovação ou gostar de mim."

A atriz em imagem de 2019 (foto: Getty Images)

A partir de então, teve que descobrir quem ela era "sem esse personagem, sem 'Dirty Dancing'".

"E nessa solidão cheguei ao fundo do poço. E entendi quem eu era e quanto eu valia de uma forma que ninguém poderia tirar isso de mim novamente."

De acordo com Grey, foi "muito difícil" para as pessoas próximas que testemunharam essa fase difícil.

A atriz - que agora está trabalhando na produção de uma sequência de Dirty Dancing - passou anos tentando entender por que o público virou as costas para ela após sua mudança de aparência.

"Em algum momento pensei que talvez eles tenham se identificado muito com [a personagem] Baby, se viram nela, porque são poucos os filmes em que a protagonista se parece com eles, não é perfeita ou é mais humana. E doeu neles que (com a operação) eu estivesse dizendo algo, que eles não eram suficientes."

"Passei muitos anos pensando nisso e não encontrei uma resposta. Só percebi que ninguém ia me resgatar (...) Foi um drama e percebi que era uma pessoa muito forte", contou Grey.

"Todas as coisas difíceis que aconteceram comigo me mudaram e eu não gostaria de ser outra pessoa (...) Agora estou mais feliz do que nunca e me sinto muito grata por ter sobrevivido. E não penso em mim ou no meu nariz. Penso no que contribuí nesta vida, como mãe, como amiga…"

- Este texto foi publicado em https://www.bbc.com/portuguese/geral-62514028

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!