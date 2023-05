Saiba como o bilionário Jeff Bezos mudou de corpo na terceira idade

Jeff Bezos chama atenção por transformação corporal (foto: Foto / AP)

Jeff Bezos, bilionário e fundador da Amazon, com 59 anos, chamou a atenção pelo incrível processo de transformação física que passou nos últimos anos. Com dedicação a uma dieta específica e treinamento intenso, Bezos conseguiu mudar completamente a composição do seu corpo, mesmo após ter ultrapassado os 50 anos.