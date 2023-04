Dor na coluna em jovens: como o ioga pode ajudar?

O estudo, que analisou 1.628 adolescentes de ambos os sexos com idades entre 14 e 18 anos, revelou que o uso de celulares e tablets por adolescentes por mais de três horas diárias causa dores na coluna (foto: Pixabay)

Foi-se o tempo em que dores de coluna eram exclusividade de pessoas mais idosas, cada vez mais ela também tem afetado jovens, como reforça os resultados de uma nova pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Faesp) - e publicado pela revista científica Healthcare.O estudo, que analisou 1.628 adolescentes de ambos os sexos com idades entre 14 e 18 anos, revelou que o uso de celulares e tablets por adolescentes por mais de três horas diárias causa dores na coluna Os resultados do estudo preocupam, pois no longo prazo esses hábitos posturais nocivos podem causar problemas muito piores que as dores de coluna, como escoliose, hérnia de disco , fadiga e lesões. De acordo com o professor de yoga e fisiculturista, Ravi Kaiut, atualmente é preciso ter cuidados com a coluna desde bem jovem para evitar problemas de saúde futuros.“Com o forte uso de smartphones, computadores e tablets, aliados ao sedentarismo e longos períodos sentados, características fortes da atualidade, em especial pelos mais jovens, é necessário cuidar da coluna desde cedo para prevenir uma série de problemas."“Uma das principais ferramentas é o yoga, pois ele pode ser adaptado às necessidades de cada um e trazer excelentes resultados, como aumento da flexibilidade, alívio de dores e melhora na postura, o que é fundamental para evitar danos com o uso de celulares, que também deve ser moderado”, explica.“Ao contrário do que muitos acham, o yoga não é exclusividade de adultos, pessoas de qualquer idade podem praticá-lo e obter ótimos resultados, aliás, quanto antes começar, melhores serão seus resultados”, diz Ravi Kaiut.