Hérnia de disco: o que é, causas, sintomas e tratamentos

"Nem sempre a hérnia de disco causa sintomas", explica o neurocirurgião de coluna Rodolfo Carneiro (foto: Arquivo Pessoal)

A lombociatalgia ou dor ciática é uma dor lombar com irradiação até a pernas. Pode se apresentar em até 30% das pessoas ao longo da vida, especialmente dos 30 aos 40 anos de idade. Em 85% dos casos, a lombociatalgia é causada por hérnia de disco lombar . O disco, que se localiza entre a vértebras, permite a mobilidade, além de funcionar como amortecedor de impactos. A hérnia acontece quando a parte externa do disco se rompe, o conteúdo interno sai do disco e comprime os nervos, provocando a lombociatalgia. Similar a um chiclete com recheio quando é apertado e o recheio sai com essa pressão.A evolução da doença hérnia de disco lombar é favorável a médio e longo prazos na grande parte dos pacientes. A maioria se recupera experimentando uma melhora progressiva da dor em um prazo de quatro a seis semanas. Outro fato interessante é que muitos dos casos ocorrem no final da lombar baixa, nos últimos discos, próximo ao sacro (próximo às nádegas)."Nem sempre a hérnia de disco causa sintomas. Muitos pacientes sem nenhum sintoma de dor apresentam hérnia de disco lombar nos exames de ressonância da coluna. Para a maioria dos casos é indicado primeiramente um tratamento conservador, que se inicia com terapias físicas para uma mobilização progressiva da coluna lombar e o fortalecimento da musculatura ao redor da coluna para estabilização das vértebras. A dor ciática melhora muito nas primeiras duas semanas, de forma que menos de 25% dos pacientes permanecem com dor por mais de três meses", explica o neurocirurgião de coluna Rodolfo Carneiro.Quanto mais a porção gelatinosa do disco estiver para fora, maior a chance desta hérnia ser absorvida pelo próprio organismo. Medicamentos como anti-inflamatórios, corticosteroide, antidepressivos, moduladores da dor e analgésicos podem ser utilizados para dar mais conforto ao paciente."Quando os pacientes permanecem com situações dolorosas extremamente desconfortáveis e limitantes por mais de seis semanas indicamos algum tipo de procedimento para controle da dor. Também recomendamos o tratamento cirúrgico quando o paciente apresenta a síndrome da cauda equina, isto é, uma grave compressão dos nervos da região lombar que leva o paciente a ter dor em uma ou ambas as pernas, com dificuldade em urinar, perda do controle do esfíncter anal e fraqueza nas pernas com dormência ou formigamento associados. Essa é uma situação extremamente rara e que precisa ser operada com urgência em menos de 24-48h. Para um pequeno percentual dos pacientes que precisam de cirurgia, a vantagem é que o procedimento traz um alívio rápido dos sintomas. Isso sabendo que qualquer procedimento envolve riscos que devem ser discutidos diretamente com o médico que fará a cirurgia", pondera o especialista.Para prevenir ou evitar que as hérnias de disco progridam e levem a sintomas graves, praticar atividade física regular é sempre recomendado pelos especialistas. "O fortalecimento da coluna lombar pode levar à estabilização da coluna e evitar uma degeneração e sobrecarga precoce dessas estruturas lombares, diminuindo assim a chance de o paciente vir a desenvolver sintomas. Porém, o desenvolvimento da doença depende também de fatores genéticos, por isso, mesmo pessoas que fazem atividade física e que tenham um bom fortalecimento da lombar podem, ainda assim, desenvolver hérnia de disco. O importante é procurar um profissional no qual você confie para sanar as suas dúvidas e aconselhar o mais adequado para o seu caso", conclui o cirurgião.