Dor ciática: entenda o que fez Mike Tyson andar de cadeira de rodas

O profissional não deve tratar só a inflamação, mas descobrir o que gerou essa inflamação no paciente, de onde vem essa dor (foto: Robystarm/Pixabay )

O ex-pugilista Mike Tyson foi fotografado em cadeira de rodas no aeroporto internacional de Miami pelo jornal Daily Mail. Segundo a publicação foi confirmada uma crise aguda de dor no ciático. “A ciatalgia provoca uma dor no nervo ciático que irradia pelas pernas, podendo chegar até os pés. Além disso, geralmente acomete um dos lados do corpo e pode vir acompanhada de formigamento , caso a compressão neural seja por uma patologia relevante. Em alguns casos a dor é extrema e pode impossibilitar a pessoa de andar temporariamente”, explica a dra. Walkyria Fernandes, fisioterapeuta, ex-atleta profissional de karatê, e idealizadora do método “Raciocínio Clínico Avançado - RCA 360”, que auxilia o fisioterapeuta a encontrar a causa da dor e não somente a tratar a lesão do paciente.