Yoga beneficia a memória

Cada vez mais a ciência aponta a relação entre a prática de yoga e a melhora na qualidade de vida. Segundo uma pesquisa internacional, realizada por cientistas do Instituto do Cérebro, da Universidade Federal do ABC, e da Harvard Medical School, o yoga está relacionado a benefícios para a memória, atenção e outros processos cognitivos. De acordo com Francisco Kaiut, criador do método Kaiut Yoga, além de beneficiar o cérebro, a prática também é responsável por outras vantagens para a terceira idade, como o relaxamento e a capacidade de diminuir dores crônicas.





Harmonização corporal ganha cada vez mais popularidade





Reduzir gordura indesejada, diminuir a flacidez e remover estrias são alguns dos objetivos associados à harmonização corporal, termo que se refere a uma série de técnicas estéticas minimamente invasivas aplicadas com o objetivo de promover uma musculatura corporal mais definida. “As áreas mais requisitadas para os procedimentos são abdômen, costas, quadris e flancos”, diz a dermatologista Bianca Gastaldi. “Quando a técnica é procurada com o fim de reduzir medidas, é essencial que seja associada à prática de exercícios físicos e a uma alimentação balanceada para que o objetivo estético desejado seja atingido”, conclui.





Secreção nas mamas é sinal de câncer?

A descarga papilar é a saída de secreção espontânea do mamilo, ou seja, uma eliminação sem necessidade de estimulação local. A reclamação é comum nos consultórios médicos e o fato de ser um dos sintomas do câncer de mama, acaba gerando dúvidas e receios. Entretanto, a secreção pode ser considerada um achado normal e benigno, associado ao período menstrual ou aos fluxos papilares durante a fase gestacional. Se houver secreção nas mamas, independentemente de seu aspecto, exige do médico mastologista uma investigação mais detalhada, pois pode ser um sinal precoce de neoplasia.





Fertilização in vitro após os 40 anos: é possível?