Compulsão alimentar pode afetar a saúde física e mental

O transtorno de compulsão alimentar (TCA) é caracterizado por episódios de compulsão alimentar, que consiste em comer grandes quantidades de alimentos em um curto intervalo de tempo com sensação de perda de controle sobre a ingestão.

Segundo Glaucia F. Braggion, nutricionista e professora do curso de nutrição da Faculdade Santa Marcelina, trata-se de um período distinto no qual o indivíduo experimenta uma sensação subjetiva de perda de controle sobre o ato de comer, alimentando-se significativamente mais e de forma diferente do habitual, sentindo-se incapaz de parar de comer ou limitar o tipo ou a quantidade de comida ingerida: "O episódio de compulsão, pode também ser chamado de episódio bulímico , quando vem seguido de uma purgação ou compensação, como provocar vômito por exemplo”.