Crise de saúde mental afeta jovens brasileiros principalmente mulheres

Mais da metade dos jovens classificaram sua saúde mental como regular a péssima. Os dados mostram uma predominância de problemas de saúde mental entre as mulheres , com 90% das meninas e mulheres relatando problemas, em comparação com 76% dos meninos e homens. As mulheres são particularmente vulneráveis à depressão e ansiedade devido a fatores como flutuações hormonais e maior exposição a violência física, sexual e psicológica.