OMS: acordo internacional contra pandemias gera críticas

Suerie Moon, codiretora do Global Health Center do Instituto Universitário de Genebra, afirmou à AFP que considera a situação um 'verdadeiro retrocesso'. Ela acrescentou que, caso os países mais pobres não vejam garantias sólidas de maior proteção na próxima pandemia, há risco real de que abandonem as discussões.

O texto revisado, apresentado na semana passada pelo Órgão Intergovernamental de Negociação (INB), é uma síntese de várias propostas de países-membros e identifica áreas onde há consenso, além de propor opções para questões mais polêmicas. Alguns observadores afirmam que o projeto, que será analisado na próxima rodada de debates do INB em meados de junho, está 'mais limpo', porém mais frágil em pontos importantes. Transparência nos preços e na transferência de tecnologia

Algumas ONGs criticam a remoção de uma menção que obrigaria empresas privadas recebendo fundos públicos para pesquisa e desenvolvimento a serem transparentes na definição de preços e transferir sua tecnologia para os países mais pobres. Em vez disso, a versão atual do projeto pede aos países que promovam a troca de conhecimento técnico e transparência, 'em conformidade com a legislação nacional'.

Luis Villarroel, da ONG Innovarte, afirmou que 'as medidas voluntárias são insuficientes' e que o texto é 'muito fraco'. Mohga Kamal-Yanni, da People's Vaccine Alliance, também considerou o texto 'fraco' em relação às garantias de acesso equitativo.





'A COVID-19 e, antes disso, o HIV, mostraram claramente que não podemos depender da boa vontade das empresas farmacêuticas para garantir um acesso equitativo', declarou a ativista em um comunicado.





Há também elementos no texto que podem desagradar à indústria farmacêutica, mas são importantes para os países menos desenvolvidos, como vincular o compartilhamento de recursos genéticos para pesquisas à obrigatoriedade de dividir os benefícios em royalties, transferência de tecnologia ou medicamentos.





Esse conceito de compartilhamento de recursos genéticos foi incluído, por exemplo, no recente tratado da ONU sobre o alto-mar. A Federação Internacional de Associações de Fabricantes Farmacêuticos (IFPMA) teme que uma obrigação desse tipo possa inibir a troca de dados.





Thomas Cueni, diretor da IFPMA, expressou preocupação em um comunicado enviado à AFP: 'Continuamos preocupados com o fato de que sejam tomadas decisões que acabaremos lamentando no caso de uma futura pandemia'. Ele ressaltou a importância do sistema de inovação e do acesso rápido aos agentes patogênicos para o desenvolvimento de novas vacinas, tratamentos e diagnósticos em resposta à covid-19.





Todos concordam que novas ameaças pandêmicas estão surgindo e que é urgente chegar a um consenso para cumprir o prazo de maio de 2024.

