OMS alerta sobre desinformação e uso inadequado de IA em saúde

Apesar do alerta, OMS também se mostra 'entusiasmada' com o uso apropriado de tecnologias, incluindo modelos de linguagem, para apoiar profissionais de saúde

A OMS destaca que a adoção apressada de sistemas não testados pode provocar erros por parte dos profissionais de saúde, prejudicar pacientes, abalar a confiança na IA e, consequentemente, comprometer (ou postergar) os benefícios e aplicações de longo prazo dessas tecnologias globalmente. A organização expressa preocupação com a possibilidade de treinar IAs com dados tendenciosos, gerar respostas incorretas que pareçam verdadeiras e potencialmente estimular a desinformação.

A OMS aconselhou os formuladores de políticas a se empenharem em garantir a segurança e proteção dos pacientes enquanto as empresas de tecnologia buscam comercializar as tecnologias. Modelos de linguagem gerados por IA, como o ChatGPT, tentam imitar a compreensão, processamento e produção da comunicação humana. A 'difusão pública meteórica' e o 'crescente uso experimental para fins relacionados à saúde estão gerando um entusiasmo significativo', avalia a OMS.

A organização também se mostra 'entusiasmada' com o uso apropriado de tecnologias, incluindo modelos de linguagem, para apoiar profissionais de saúde. No entanto, a OMS afirma estar preocupada com a falta de cuidado consistente no emprego dessas tecnologias . A agência ressalta que é 'imperativo' que os riscos da adesão a essas tecnologias sejam 'cuidadosamente' avaliados.