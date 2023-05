Mpox não é mais uma emergência de saúde global, diz OMS

(foto: AFP)









A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, nesta quinta-feira (11/5), que a monkeypox (também conhecida como "varíola dos macacos") não é mais uma emergência de saúde global. O título de alerta da organização havia sido declarado no final de julho de 2022.





O diretor-geral da OMS, @DrTedros, acaba de declarar o fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional referente à #mpox (doença anteriormente chamada de varíola dos macacos ou monkeypox). https://t.co/Ia0J7kjX4d — OPAS/OMS Brasil (@OPASOMSBrasil) May 11, 2023





O anúncio foi feito menos de uma semana depois da organização anunciar que a covid-19 também não é mais uma emergência de saúde pública de importância internacional, que corresponde ao título mais alto de alerta. O status de pandemia, no entanto, permanece.









Apesar da declaração, Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, alertou, em coletiva de imprensa, que ainda existe a ameaça de ressurgimento de ondas para ambas as doenças.





"Embora as emergências de mpox e covid-19 tenham terminado, a ameaça de ressurgimento de ondas permanece para ambos. Ambos os vírus continuam a circular e ambos continuam a matar. E embora duas emergências de saúde pública tenham terminado na semana passada, cada dia a OMS continua a responder a mais de 50 emergências," afirma.





A vacinação contra a mpox teve início no Brasil em março deste ano, priorizando os grupos de risco, como pessoas com HIV, profissionais de laboratórios que trabalham diretamente com vírus, além de pessoas que tiveram contato direto com casos suspeitos ou confirmados da doença.