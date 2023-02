Cirurgia inédita em Minas Gerais utiliza tecnologia de navegação digital

(foto: Arquivo Pessoal)

Um procedimento cirúrgico inédito em Minas Gerais tornou mais precisa a colocação de uma prótese no quadril de uma senhora de 87 anos, que estava perdendo o movimento das pernas devido ao avanço de uma artrose . Trata-se da tecnologia de navegação digital chamada VELYS™ Hip Navigation, que utiliza imagens de raio-x, fornecendo dados em tempo real para tomadas de decisão."As vantagens dessa nova tecnologia são a aferição em tempo real do posicionamento espacial dos implantes no quadril , e sua documentação, permitindo que o cirurgião faça os ajustes necessários para obter uma nova articulação com o funcionamento ideal e duradouro para o paciente", conta o ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia do quadril, no Hospital Felício Rocho, Leonardo Brandão, que realizou a artroplastia total na paciente, com apoio de sua equipe.O especialista conta que algumas das principais complicações inerentes a esse tipo de procedimento, como a instabilidade articular e o desgaste precoce dos implantes, por exemplo, ocorrem em decorrência do posicionamento inadequado dos implantes, o que pode ocasionar, entre outros problemas, luxação da prótese. "Com essa tecnologia, a incidência desses problemas diminui drasticamente, conferindo mais segurança para o cirurgião e para o paciente. Além disso, a reabilitação pós-operatória pode ser conduzida de maneira mais segura e com maior eficiência", aponta.A nova técnica possibilita a rápida intervenção em um local de difícil acesso, que requer máximo cuidado, para a colocação ou troca de prótese, de modo a fixá-la da forma mais assertiva possível. Com a tecnologia, a precisão é maior, evitando futuros desgastes e rápida recuperação do paciente."No caso da paciente que operamos, ela tinha mobilidade reduzida devido à uma artrose no quadril. Com a prótese, a paciente volta a ter o movimento das pernas, algo que o procedimento já garantia, mesmo sem o VELYS", diz, reforçando que a equipe percebeu a diferença no uso do equipamento, que deu margem de segurança durante o procedimento.Essa foi a primeira cirurgia com ouso do Velys no estado, realizada no último dia 5 de janeiro. "Isso mais uma vez atesta o pioneirismo e a busca por uma melhor qualidade de tratamento pelo Hospital Felicio Rocho e sua equipe de ortopedia", pontua Leonardo Brandão. O navegador e a prótese de quadril utilizados são fabricados pela Johnson & Johnson MedTech. O responsável técnico pela navegação do VELYS™, Hemom Luz, explica como funciona a tecnologia."O software, em tempo real, importa algumas imagens de raio-X, que são utilizadas em análises no programa de navegação, trazendo dados de posicionamento do implante e sobreposição de imagens para escolha dos componentes." O software faz a leitura dessas imagens, dimensionando desde tamanho de prótese até a melhor posição da colocação do implante. "Ou seja, auxilia o médico na escolha da melhor opção para a anatomia do paciente, garantindo segurança para alcançar resultados positivos e duradouros", salienta Hemom. O software ainda permite ao cirurgião realizar o planejamento pré-operatório dos tamanhos e posicionamentos ideais das próteses para cada caso, com cálculos milimétricos e automatizados, algo que antes precisava ser feito manualmente.Com design leve, moderno e prático, que permite que seja transportado, não é um equipamento fixo e grande, daqueles que um hospital compra e instala. "É algo que pode ser compartilhado, com segurança, e que pode beneficiar diversas instituições de saúde e pacientes", conclui Hemom.