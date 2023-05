Anvisa avalia nova diretriz da OMS sobre adoçantes artificiais

683

Adoçantes: a recomendação da OMS é condicional, pois é necessário reunir mais informações sobre os prós e contras da abordagem (foto: günther/Pixabay )





A Anvisa também destacou que a autorização para o uso de adoçantes no Brasil é de sua responsabilidade e que faz avaliações de segurança desses produtos. A análise é feita com base nas diretrizes do Comitê de Especialistas em Avaliação de Segurança de Aditivos Alimentares da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e da OMS.

A nova diretriz da OMS, divulgada na segunda-feira, 15, afirma que os adoçantes artificiais devem ser usados apenas por pessoas com diabetes e em quantidades mínimas. A substituição do açúcar por adoçantes em bebidas e alimentos com o objetivo de emagrecer ou prevenir o desenvolvimento de diabetes pode ser um equívoco. A organização concluiu, com base em diversos estudos, que não há evidências de que essa substituição contribua para a perda de peso ou a prevenção do diabetes. Além disso, o uso excessivo e prolongado desses produtos químicos pode ser prejudicial à saúde.

A nova diretriz da Organização Mundial da Saúde (OMS) a respeito do uso de adoçantes artificiais tem sido acompanhada de perto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A agência afirmou que trabalhará em conjunto com outros órgãos governamentais, como o Ministério da Saúde, e entidades não governamentais para analisar a recomendação. No entanto, a Anvisa ressaltou que o estudo da OMS não questionou ou revisou o perfil de segurança desses produtos.