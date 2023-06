Inverno: como controlar a vontade de comer mais

683

Com a chegada do inverno, é comum que as pessoas prefiram refeições mais quentes e reconfortantes para enfrentar as baixas temperaturas. Caldos, sopas, chocolates quentes, fondues, entre outros, lideram os rankings de busca nessa época do ano. No entanto, para que busca alimentação saudável, é essencial manter o equilíbrio e não deixar a peteca cair mesmo durante o inverno.





Outros alimentos que promovem uma maior termogênese (produção de calor dentro do corpo) são a pimenta, a cúrcuma, o amendoim e o gengibre, por exemplo. Além disso, as festas juninas são uma tentação, ricas em caldos e alimentos compostos por canela e amendoim, por exemplo.



O nutricionista Thiago Cunha recomenda cuidado com alimentos ricos em carboidratos consumidos em excesso, como batata inglesa, batata baroa e mandioca usados em preparos de caldos e sopas, além dos ricos em açúcares e gorduras, como o chocolate e o amendoim (foto: Arquivo Pessoal) Saladas e frutas saem do prato A dificuldade de se manter uma alimentação equilibrada no inverno se torna maior visto que as pessoas optam por alimentos mais quentes e calóricos, como as sopas, caldos e outros alimentos ricos em carboidratos.Leia também: Inverno: 5 dicas para não deixar de treinar nos dias frios.



Thiago Cunha aponta, ainda, que um dos alimentos mais retirados do prato nessa época do ano são as saladas e frutas, porque elas não se tornam tão palatável por ser fria. Com isso, as pessoas perdem uma quantidade de fibras interessantes na dieta diária.

Manter o equilíbrio





O nutricionista explica que, nessa época do ano, o equilíbrio é sempre o melhor caminho: "Temos que tomar cuidado com alimentos ricos em carboidratos para que não sejam consumidos em excesso, como batata inglesa, batata baroa, mandioca, usados em preparos de caldos e sopas, além de alimentos que são ricos em açúcares e gorduras, como o chocolate e o amendoim", ressalta.Mas, é uma época gostosa do ano, portanto, tem que saber equilibrar para aproveitar com moderação: "Uma dica importante para aqueles que têm dificuldade em manter a mesma alimentação nesse período é fazer uma suplementação constante de vitaminas e minerais, a fim de evitar deficiências nutricionais e a consequente redução da imunidade", recomenda Thiago Cunha.





O nutricionista chama atenção para outro fato comum nesta época do ano que é a diminuição das atividades físicas praticadas durante o inverno, causada pela dificuldade que o corpo possui de manter o ânimo para a prática no frio. Ele afirma que, nesse cenário o mais difícil é manter a constância, e que o mais importante é se manter fiel a aquilo que já era praticado.“Mesmo sabendo que é mais difícil, a queda abrupta nos treinos ou a alteração na alimentação tende a prejudicar bastante as pessoas. É recomendado tentar buscar soluções com um nutricionista para que o paciente esteja mais saciado, evitando um consumo calórico mais excessivo do que o normal”, ressalta Thiago Cunha.