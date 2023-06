Inverno: 5 dicas para não deixar de treinar nos dias frios

683

Praticar atividades físicas nos dias mais frios do ano não é uma tarefa fácil, afinal, o que é mais gostoso e aconchegante do que um cobertor quente com essa temperatura, não é mesmo? Apesar disso, é importante que as pessoas não abandonem os treinos nas épocas mais geladas e encontrem formas de driblar a preguiça, principalmente porque há uma série de benefícios nesse hábito.





"Com os exercícios, a circulação sanguínea aumenta, ajudando a impedir que algumas doenças apareçam, como a hipertensão ou o infarto", afirma Pedro Coelho. "Além disso, o sistema respiratório fica mais eficiente no processo de hematose, melhorando a energia para as tarefas do dia a dia", completa o profissional. Segundo Pedro Coelho, profissional de educação física da TotalPass, treinar nessas condições pode potencializar a queima de gordura, porque o corpo gasta mais energia para manter o equilíbrio da própria temperatura.

Para te ajudar a levantar da cama e conseguir explorar todas essas vantagens, o especialista separou cinco dicas para não desistir de treinar no frio:

1 - Escolher um horário

Identificar o melhor horário para praticar atividades físicas é ideal quando os termômetros diminuem, tanto no sentido de adaptação à rotina, como para “enganar” o tempo.



“Pela manhã, as temperaturas costumam ser ainda mais baixas, gerando um empecilho principalmente para aquelas pessoas que são adeptas dos exercícios logo cedo. Por isso, trocar o horário de treino para meio-dia ou ao final da tarde pode ser uma opção”, diz Pedro Coelho.



“Por outro lado, quando a pessoa apenas tem disponibilidade para treinar nas horas mais geladas, a tendência é que ela fique mais motivada por saber que precisa se superar para alcançar suas metas”, complementa.

2 - Organizar roupas e objetos de treino





"Ninguém quer ter o trabalho de arrumar uma mochila com toalha, garrafa de água, relógio e roupas à toa, o que faz a organização feita com antecedência também funcionar como uma forma de incentivo. Isso sem falar que é uma maneira de poupar tempo e focar a concentração apenas em se transportar ao local do treino", destaca o profissional de educação física. A indisposição para se exercitar no frio também se aplica a outras ações pré-treino, como organizar objetos fitness antes de ir para a academia. Por isso, é fundamental separar todos esses itens um dia antes.

3 - Ter parceiros de treino





"Nessas situações, uma ótima dica é perguntar para o profissional de educação física quais são os treinos para duas pessoas. Dessa maneira, ambos se sentirão motivados nos dias mais frios, especialmente porque o desempenho dos dois tende a aumentar de acordo com a constância em que se exercitam", pontua Pedro Coelho. Amigos e familiares podem motivar a prática de atividades físicas não só com palavras de incentivo, mas também sendo parceiros de academia.

4 - Determinar metas





No frio, esses objetivos precisam estar ainda mais claros para que a agenda de treinos seja cumprida corretamente: "Buscar o auxílio de especialistas do segmento ajuda a pessoa a entender o que ela quer fazer com o seu corpo. Tendo essa compreensão e descobrindo formas de otimizar esse processo, o indivíduo se sentirá ainda mais disposto para chegar até os resultados desejados", reforça o especialista. De modo geral, praticar exercícios envolve traçar metas, seja para melhorar o condicionamento físico, fortalecer o sistema imunológico, reduzir os níveis de colesterol, modelar o corpo, entre outras.

No frio, esses objetivos precisam estar ainda mais claros para que a agenda de treinos seja cumprida corretamente: "Buscar o auxílio de especialistas do segmento ajuda a pessoa a entender o que ela quer fazer com o seu corpo. Tendo essa compreensão e descobrindo formas de otimizar esse processo, o indivíduo se sentirá ainda mais disposto para chegar até os resultados desejados”, reforça o especialista.

5 - Praticar atividades prazerosas

Apesar da importância em criar disciplina para uma rotina de treinos no frio, sair de casa para se exercitar deve ser uma atividade prazerosa, o que torna a escolha da atividade física fundamental.



“Exercícios que fogem do básico, como dança, pilates, artes marciais e ioga, são dinâmicos e quebram a sensação de repetição mecânica. Na academia, todos também têm seus equipamentos favoritos e utilizá-los é uma ótima pedida quando as temperaturas estão mais baixas”, recomenda Pedro Coelho.