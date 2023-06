Descubra 10 dicas de como diminuir as crises de rinite

Não é uma regra, mas é bem comum: basta uma diminuição de temperatura para aqueles que têm rinite sentirem os espirros, as tosses , as obstruções nasais e coceiras piorarem. O frio, realmente, traz complicações para pessoas com quadros respiratórios alérgicos.A otorrinolaringologista do Hospital CEMA, Marcele Fernandes, explica por que isso ocorre: "Em algumas regiões, como São Paulo, as temperaturas caem e, junto com ela a umidade de ar. Isso prejudica mais facilmente as vias aéreas superiores (nariz, ouvido, garganta) e inferiores (pulmões). Além disso, temos nas grandes cidades um índice de poluição elevado, o que agrava o cenário. O frio faz o nariz ficar mais irritado pela própria temperatura. O ar mais seco resseca as vias aéreas e diminui as barreiras de proteção, agravando os sintomas irritativos", detalha.