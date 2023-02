Atenção: tosse crônica pode sinalizar algo mais grave

É importante avaliar as características da tosse: seca ou com secreção, qual a cor, horário de mais tosse etc (foto: Towfiqu barbhuiya/Unsplash)

Tosse é um reflexo natural do aparelho respiratório em consequência de um processo de irritação. É um mecanismo de defesa ou reflexo do corpo que age para expectorar algo que esteja dentro das vias respiratórias superiores. Há vários tipos: tosse seca, com catarro e crônica. Você sabia que é preciso ficar atento ao tipo de tosse? Luiz Fernando Ferreira Pereira, pneumologista do Oncobio, do Grupo Oncoclínicas Belo Horizonte, alerta que a tosse crônica pode sinalizar algo mais grave.Conforme o médico, tosse crônica é aquela que dura mais de três semanas, sendo necessário buscar orientação médica de um clínico, otorrino ou pneumologista, que são os profissionais mais treinados para conduzir o caso.“É muito importante avaliar as características da tosse: seca ou com secreção (qual a cor), horário de mais tosse, fatores desencadeantes, presença de outros sintomas como azia, refluxo , engasgos, sintomas nasais, dor torácica, febre , falta de ar e perda de peso”, comenta o pneumologista.