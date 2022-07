Cinco dicas para parar de tossir e dormir a noite toda

(foto: Andrea Piacquadio/Pexels)

Veja dicas para parar de tossir e dormir a noite toda:



Com a chegada do inverno , é comum acordar no meio da noite com uma crise de tosse. Nessa estação, as temperaturas baixas, o tempo seco e a baixa umidade contribuem para isso. Além das características da estação do ano, outros fatores podem desencadear a tosse. Por exemplo, quando se está em um ambiente diferente, seja em um período de férias ou visita a um amigo ou parente, um quadro alérgico pode surgir repentinamente. Cigarro , asma e também alguns medicamentos podem fazer com que a tosse apareça.Não há muitas evidências científicas de que uma bebida quente irá curar uma tosse, mas há relatos de que pode ajudar a respirar mais facilmente. Não por acaso, muitas avós recomendavam um chá quente ou uma tigela de sopa antes de dormir. Isso porque uma bebida quente pode limpar a congestão nasal e proporcionar uma sensação de aquecimento. Curiosamente, a mesma bebida em temperatura ambiente pode reduzir tosses, espirros e narizes escorrendo.Alguns estudos atestam que consumir um pouco de mel antes de ir para a cama ajuda as crianças que haviam desenvolvido a tosse a dormir mais profundamente. E esse tratamento não serve apenas para os pequenos. O mel é conhecido por ser um remédio útil contra infecções virais, fúngicas e bacterianas.Como dormir de lado ou deitado na cama pode fazer com que o muco fique preso na garganta, é indicado elevar a cabeça usando um travesseiro, mas certifique-se de não levantar muito a cabeça, pois isso pode causar dor ou desconforto.Embora o primeiro instinto de algumas pessoas possa ser o de correr à farmácia e comprar remédios para tosse, não existe consenso entre os pesquisadores sobre a real eficácia deles. Alguns medicamentos têm pouco efeito real sobre a tosse e geram efeitos colaterais. Especialistas também alertam que suprimir uma tosse com medicação pode levar a um estado prolongado do próprio resfriado."Em um quarto muito seco, pode ser interessante investir em um umidificador. Alguns estudos mostram que as passagens nasais se limpam mais facilmente em níveis mais altos de umidade, o que pode ajudar com a tosse ou o resfriado. O número mágico está em atingir um nível de umidade entre 30% e 50%, capaz até de proteger contra a gripe", explica a psicóloga especializada em terapia cognitiva comportamental para insônia da Emma Colchões, Theresa Schnorbach. É preciso cuidado, já que altos níveis de umidade também podem agravar os sintomas do resfriado em alguns casos. Importante também limpar o umidificador com frequência.A pesquisadora reforça que, se os sintomas persistirem ou piorarem, é preciso consultar um médico. "As doenças de inverno exigem atenção redobrada ao autocuidado. E o sono, nessa ou em qualquer estação, ajuda na nossa saúde", finaliza Theresa.