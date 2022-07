Rinite e asma lideram ranking de doenças respiratórias dos brasileiros

Cerca de 30% dos brasileiros têm alguma alergia respiratória. Levantamento Ministério da Saúde mais de 20 milhões de brasileiros são asmáticos (foto: Jake Parkinson/ Pixabay )

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a rinite atinge entre 30% e 40% da população global, enquanto a asma é considerada um grande problema de saúde no mundo . Levantamento feito pelo Ministério da Saúde (MS) indica que mais de 20 milhões de brasileiros são asmáticos.

Cristiane Passos Dias Levy afirma que a alergia respiratória é uma resposta aumentada do sistema imune a substâncias alérgenas, destacando os inalantes como os mais comuns. “Eles penetram no organismo através das vias aéreas. Entre os principais causadores estão ácaros, poeiras, fungos, pelos de animais e pólens das flores.”

Crianças têm mais predisposição de desenvolver alergias

Assim como em grande parte das patologias, as crianças têm uma predisposição maior a desenvolver algum tipo de alergia. No entanto, pessoas com antecedentes familiares e adultos não estão livres da doença.



Rinite





Considerada pelo Ministério da Saúde a doença de maior prevalência entre as respiratórias, a rinite é caracterizada pela inflamação da mucosa nasal, que reproduz uma resposta exagerada do sistema imunológico a determinadas substâncias.





Obstrução nasal, rinorreia aquosa (coriza), espirros frequentes e prurido nasal ou ocular estão entre os principais sintomas do problema.





Asma





Identificada por chiados no peito, tosse seca e falta de ar, a asma é definida como uma doença respiratória crônica, caracterizada pela inflamação das vias aéreas, obstrução ao fluxo de ar e hiper responsividade brônquica - uma sensibilidade que determina uma exagerada capacidade de reagir a certas substâncias as quais o paciente é alérgico -, levando a episódios recorrentes.





“Só no Brasil, a doença afeta aproximadamente 20% das crianças e adolescentes”, ressalta a médica.





Conforme Cristiane Passos Dias Levy, a asma pode ser ou não alérgica, sendo mais comum a desencadeada por alérgenos inalantes.





Imunoterapia





Para tratar a alergia respiratória corretamente, é necessário que um médico alergologista estude a causa e indique o uso de medicamentos específicos para o problema. Entre as opções de tratamento está a imunoterapia específica, feita com base em uma vacina de agentes alérgenos.





"Ela eleva a imunidade do indivíduo, para que este apresente menor sensibilidade a estas substâncias”, afirma a médica.

A terapia consiste em administrar diversas doses, gradativas e cada vez mais concentradas, dos extratos das substâncias que causam alergia, administrados em intervalos regulares e durante um determinado tempo, podendo variar de um a cinco anos, até o paciente criar resistência ao causador de sua alergia.





“O tratamento atua no sistema imunológico, conduzindo tolerância aos alérgenos e reduzindo os sintomas e a necessidade do uso de medicamentos. Ele permanece como o único capaz de modificar a doença alérgica, proporcionando benefícios duradouros após a sua descontinuação”, destaca a otorrinolaringologista.





Lavagem nasal





“Por ser um método barato, prático e bem tolerado, tornou-se muito difundido. O uso destas soluções facilita a remoção de secreções e promove o auxílio no alívio dos sintomas dos pacientes”, reitera a otorrinolaringologista.





Cristiane Passos Dias Levy finaliza alertando que, tanto para rinite como para asma, os cuidados básicos são manter o ambiente doméstico limpo para não acumular poeira e ácaros e beber bastante água, inclusive em dias mais frios.





