Segundo a autora, o 'Princípio Eterno da Liberdade' é o universo dual, paradoxalmente oposto, bem e mal Arquivo Pessoal





Será lançado nesta quinta-feira (17/8), às 17h30, no Terraço do Edifício Acaiaca, o novo livro da escritora, terapeuta, palestrante e articulista, Cida Montijo. "Escolhas, Princípio Eterno da Liberdade", obra que leva o leitor a compreender e refletir sobre física quântica e a espiritualidade.





O livro faz uma abordagem inovadora, em forma de monólogo, sobre temas como: amor, ódio, corrupção, dinheiro, coragem, liberdade e suas vibrações. Ele traz uma visão integral do indivíduo, vivendo cada episódio diário com o corpo, mente, alma e com a energia que move tudo isso. “Foi dessa forma que me predispus a explicitar algumas ideias, minhas e de outros autores e filósofos, em relação às observações que eu fazia sobre o comportamento humano. O livro tem uma abordagem quântica que nos leva a desafiar a intuição tradicional. Escolhas conscientes? Aplicamos o livre arbítrio, que é o Princípio Eterno da Liberdade”, informa a escritora .





O livro faz uma abordagem inovadora, em forma de monólogo, sobre temas como: amor, ódio, corrupção, dinheiro, coragem, liberdade e suas vibrações Cida Montijo/ Divulgação Segundo a autora, o "Princípio Eterno da Liberdade"é o universo dual, paradoxalmente oposto, bem e mal. "Demonstra que temos o poder de fazer escolhas conscientes através da liberdade que é o princípio de tudo. O poder, prerrogativa natural do ser, é nosso? Como aplicar as energias mobilizadoras? Posso sair da escuridão rumo à luz?", explica.





Através de diálogos envolventes e de embasamento científico, a autora interage com teorias, ideias e conceitos sobre nosso poder de escolha e das energias mobilizadoras que traz cada uma delas. Escolha, poder e liberdade convergem na dualidade entre o bem e o mal?





Serviço

Lançamento do livro "Escolhas, Princípio Eterno da Liberdade"

Data: 17/8

Horário: 17h30

Local: Terraço do Edifício Acaiaca (Avenida Afonso Pena, 867, Centro de Belo Horizonte)

Observação: Não é aberto ao público por causa da limitação de pessoas no local.

Preço: R$ 54,90

Onde comprar: Site da autora