Em entrevista ao programa "Fantástico", da TV Globo, a atriz Larissa Manoela afirmou em rede nacional a renúncia a um patrimônio de R$ 18 milhões para poder fazer a gestão da própria carreira e o rompimento da relação profissional com os pais, Silvana e Gilberto, devido a ausência de sua independência financeira e a falta de controle de seus ganhos.

Para o especialista em comportamento humano e consultor de carreiras, Alex Rosseti, depois de uma análise do caso exposto pela jovem atriz de 22 anos, a percepção que têm aponta para os chamados "pais narcisistas" que, na maioria das vezes, não compreendem a individualidade dos filhos, passando a boicotá-los e privá-los do crescimento e evolução independente.

"Também foi possível identificar o narcisismo do casal por meio do sistema de posse, pois afirmaram que a atriz atingiu suas conquistas porque eles a colocaram no mundo. Trata-se de um discurso de superioridade, onde foi possível analisar a falta de empatia de pessoas adultas ante a situação", destaca o especialista.