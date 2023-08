SIGA NO

Internautas têm sugerido a criação de uma lei que beneficie e ajude artistas mirins, como já foi um dia a atriz, a não terem prejuízos em suas carreiras Reprodução/Instagram As declarações de Larissa Manoela, 22, ao Fantástico (Globo) sobre como seus pais gerenciaram a carreira dela até os 18 anos ainda tem mexido com os fãs da artista. Dessa forma, o termo "Lei Larissa Manoela" foi parar em primeiro lugar dentre os assuntos mais comentados das redes sociais.

"O Congresso precisa aprovar uma lei que regule e limite o trabalho de artistas infantis; que proteja o tempo de lazer e educação deles; que obrigue pais a terem que prestar e registrar contas anuais; que obrigue uma poupança que será dele aos 18 anos", postou o perfil de Idalecio Freitas, rapidamente compartilhado por outros.



A ideia se espalhou pela internet e fomentou uma reflexão sobre a possibilidade. "Em alguma retrospectiva do Fantástico no futuro, vão relembrar como foi a aprovação da Lei Larissa Manoela, que teve início depois da reportagem para que as próximas crianças prodígio não sejam exploradas pelos pais", postou o perfil de Nandaloriana.



A carreira de Larissa Manoela antes era comandada pelos pais, Silvana e Gilberto. A atriz, então, decidiu assumir o controle aos 18 anos e afirmou que tomar as rédeas do trabalho e da vida financeira a estava fazendo amadurecer.



Ela ficou insatisfeita com algumas decisões tomadas pelo pai e pela mãe, inclusive sobre sua vida pessoal. Os pais não teriam ficado felizes com o rompimento e, em meio aos desentendimentos, teriam vendido uma de suas casas em Orlando, nos Estados Unidos, sem seu consentimento, o que foi negado por eles.



No programa dominical da Globo, a atriz contou a sua versão de como os pais dela teriam supostamente ficado com uma fortuna de R$ 18 milhões e davam a ela apenas uma mesada. Também mostrou áudios de pedidos de algum dinheiro para poder comprar coisas simples como um sorvete ou milho na praia.

"Qualquer tipo de pagamento eu tinha que pedir autorização. Eu só queria entender como estava a questão financeira", disse. As declarações de Larissa mexeram com as celebridades que saíram em defesa dela.

Quando pediu para ver os contratos de sua empresa, Larissa descobriu que tinha direito a apenas 2% dos rendimentos do negócio, enquanto os pais detinham os outros 90%. Depois disso, em maio deste ano, Larissa anunciou que abriria sua própria empresa para administrar todos os seus contratos.



"A minha decisão de abrir mão do meu negócio é a certeza de que meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos", disse Larissa à repórter Renata Capucci.