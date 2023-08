677

Em reportagem de 12 minutos, Larissa Manoela falou da relação com os pais e que abriu mão de R$ 18 milhões Reprodução / TV Globo

Não tem outro assunto nas redes sociais. Após a atriz Larissa Manoela contar, na edição desse domingo (13/8) do ‘Fantástico’, sobre sua relação conturbada com os pais e a decisão de abrir mão de R$ 18 milhões para Gilberto e Silvana e recomeçar seu patrimônio, o tema ficou entre os mais comentados nas plataformas, com repercussões nesta segunda-feira.

Desde o anúncio da entrevista, a expectativa sobre o primeiro pronunciamento oficial da atriz tomou os telespectadores. Isso fez com a audiência do dominical fosse acima dos 22 pontos de audiência e liderasse a preferência dos televisores brasileiros.

O drama da atriz levou a um debate sério sobre pais narcisistas. O termo, na verdade, diz respeito a pessoas que têm o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, o que não é o caso dos pais de Larissa, pelo menos não publicamente. Quem tem o transtorno tende a se ver superior aos outros e tem a percepção distorcida de que merece um tratamento melhor do que os demais.

Veja também: Pais de Larissa Manoela se defendem de ficar com dinheiro da filha

No caso de pessoas com personalidade narcisista e que são pais, existem alguns comportamentos de alerta, que vão desde a superproteção até o abuso emocional. Muitos internautas que passam por essa situação viram indícios na história de Larissa. “A dor no olhar da Larissa Manoela é um exemplo de que pais NARCISISTAS acabam com a sua fé, pq eles eram pra ser sua base e se tornam seus piores INIMIGOS quando você não faz o que eles querem. Toda força do MUNDO pra ela e que a justiça seja feita!”, comentou um perfil do X.

Para outros, a preocupação de Gilberto e Silvana era apenas o dinheiro da filha. “Com essa reportagem dá pra ver que eles nunca foram pais! Parece que a filha só é a fonte de ouro deles! É nítido a preocupação só com o dinheiro, porque se amassem a filha, abririam mão do dinheiro”, avaliou outro.

Alguns perfis salientaram que, apesar dos conflitos, Larissa ainda tenta manter contato e acredita em uma boa relação com os pais. “Os pais dela são podres. a menina sofreu, tá deixando 18 milhões pq tá pensando no melhor pra eles e ainda chamam ela de ingrata e tentam fazer ela de mentirosa?? Tadinha, deveria querer distância (mas entendo porque ela ainda tem esperança de ter uma relação)”, ressaltou um comentário.

Além disso, internautas pediram a criação de uma “Lei Larissa Manoela”, que estabelecesse regras paraz a gestão de patrimônio adquiridos por estrelas mirins. “Precisamos urgentemente de criar uma lei que proteja o patrimônio das crianças menores de 18 anos que têm a carreira gerida pelos pais. Lei Larissa Manoela JÁ!!”, opinou o perfil.

Apesar da situação delicada, também não faltaram memes sobre o caso. Em especial, pessoas incrédulas com o fato de Larissa pedir transferências para comprar milho e sorvete na praia. Confira:

Maisa: Amiga vamos sair pra um role ?

Larissa Manoela:

pic.twitter.com/3XIHjl8pHn %u2014 ANDREY (@dreyszin) August 14, 2023

Em situação de zumbi por causa de fofoca, Larissa Manoela você me paga assim que tiver dinheiro pro pix! pic.twitter.com/cWt6QosKEU %u2014 luís (@luis7md) August 14, 2023

Ainda pensando sobre essa entrevista da Larissa Manoela ao fantástico:



Ela foi roubada pelos próprios pais.

Ela não tinha dinheiro nem pra comprar um milho.

Ela abriu mão de 18 milhões.

Eles ainda chamaram ela de ingrata.

Ela só tinha 2% da própria empresa. pic.twitter.com/RvjFYiCsvC %u2014 Jaake%u2764%uFE0F%uD83D%uDC51 (@jaakee___) August 14, 2023

larissa manoela saindo de casa depois da repercussão com os pais pic.twitter.com/R8JQY9oezi %u2014 math.k (@mthsknd) August 14, 2023

Depois de ver a reportagem da Larissa Manoela eu fiquei exatamente assim pic.twitter.com/xECbJSozFo %u2014 %uEA00 LIMA (@CeehLima) August 14, 2023

ainda pensando na larissa manoela pic.twitter.com/94BVi80FMc %u2014 paiva (@paiva) August 14, 2023

Famosos defendem Larissa

Não foram só os anônimos que saíram em defesa de Larissa Manoela. Após a exibição da reportagem, o ator André Luiz Frambach, noivo da atriz, publicou uma carta para a amada. “Uma mulher jamais deveria ser subestimada, jamais deveriam atrelar suas escolhas como se fossem um jogo de manipulação, ou como se fossem ‘sexo frágil’. Principalmente se tratando de uma mulher forte, independente, brilhante, dedicada, compenetrada e LIVRE como deve ser e sempre será a Larissa”, começou.

Em outro ponto, ele pede a programas de fofoca que pesquisem antes de veicular notícias sobre o caso. “Por que dissipar informações sem o menor embasamento e deturpando a imagem de seres humanos do bem e mulheres que chegaram aonde chegaram por conta própria? Peço respeito e principalmente profissionalismo ao falar sobre o outro”, disse, antes de se declarar para Larissa. “Eu sou apenas o apoio para tudo que minha mulher decidir fazer e continuarei dando força para absolutamente tudo. Serei sempre sua rede de apoio. Te amo e tenho muito orgulho da mulher que você é!”, finalizou.

Confira: Entenda a polêmica sobre fortuna de Larissa Manoela

Giovanna Chaves, atriz que contracenou com a eterna ‘Maria Joaquina’ na novela ‘Cúmplices de um resgate’, apontou a necessidade de regulação de patrimônio para evitar novos casos. “Tudo isso que aconteceu deveria servir para colocar regras no direito da criança ao patrimônio quando realiza trabalho infantil”, comentou.

Cinthia Cruz, que fez Carrossel com Larissa, se disse incrédula com a notícia. "Cara, chocada. Chocadíssimas estamos agora, né? Não sabemos nunca da vida do outro, isso que posso falar aqui. Mas é isso, gente, boa noite. Não vamos julgar a vida dos outros e nem achar que os outros estão melhor que a gente, nem que a gente é melhor que os outros", escreveu nos stories.

O influenciador Felipe Neto apoiou a decisão de Larissa em romper relações com os pais. “Parente não é necessariamente família”, publicou no X, antigo Twitter. Em outro post, ele questionou o real tamanho do patrimônio da atriz. “Eu só vou jogar uma informação aqui. MUITO estranho o patrimônio da Larissa ser de ‘apenas’ 18 milhões. Não vou falar mais que isso”, ressaltou.

O ator João Guilherme, que é ex-namorado de Larissa, fez um post enigmático nas redes sociais. “Sem palavras. É melhor eu ir dormir, a liberdade de expressão está me matando”, publicou.

Também ex-namorado da atriz, Thomaz Costa, com quem contracenou em ‘Carrossel’, admitiu ter passado por algo parecido, mas defendeu os pais de Larissa. “Eu me identifico com essa questão. Passei por situação bem parecida. Eu e a Larissa, a gente fez a mesma novela quando era criança, a gente começou a trabalhar muito cedo. Todo o dinheiro que eu ganhei dos meus 9 aos 18 anos, não vi em momento nenhum. Tudo o que eu tenho hoje foi comprado dos meus 18 anos para frente. Comecei do zero", afirmou.

"Foi uma situação complicada. Qual foi o erro dos nossos pais? Eles eram convidados a estar com a gente como acompanhantes, mas acabavam se envolvendo em negócios, trabalhos, fechamentos de contratos.... A gente deveria ter pessoas especializadas em cada área. Eles estavam entrando em área nova. Não é a área da minha mãe, não é a área da mãe da Larissa. Começar no meio da televisão. Existem profissionais próprios para isso", analisou.

"Não deve ficar existindo briga em família. Comecei tudo do zero, mas passei por cima. O relacionamento com os nossos pais, por mais que eles tenham errado, por mais que possa ser difícil e que quando envolva dinheiro seja complicado, eles fizeram tentando acertar, querendo o nosso bem. Nunca iam querer prejudicar a gente", defendeu.

Outros casos

Alguns famosos ainda aproveitaram a oportunidade para contar suas vivências. Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, manifestou solidariedade a Larissa e comparou com sua história. “Não desista, você é maior que tudo isso. Vivi algo parecido e sei como é a sensação de impotência, tô com você se precisar de algo", publicou o influenciador, que chegou a se afastar da carreira após ter problemas com o ex-empresário.

Jojo Todynho desabafou sobre sua relação com a mãe biológica. "Vou falar uma coisa para vocês: a mãe da Larissa Manoela tá boa para dar a mão para a minha mãe. Ela dizia que nunca me pediu nada, você acredita? Mas, graças a Deus, eu guardo bonitinho aqui os comprovantes, tudo direitinho. Eu prefiro pagar o meu preço com Deus e eu quero distância", começou.

"Aí eu vejo as pessoas falando assim: 'Ah, mas é a sua mãe'. Minha mãe é quem me criou, minha avó, minha tia, minha mãe Maria Helena. A minha mãe pagava R$ 120 de pensão e, na época, que ela era do mundo, falava que isso era esmola, e que ela bebia isso de cerveja. As pessoas não sabem, mas gostam de julgar", contou Jojo. Em seguida, ela desejou melhoras para Larissa. “Tadinha. Mas ela vai se levantar e vai se recuperar. Vai, sim", encerrou.