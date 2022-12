Larissa Manoela e André Luiz Frambach anunciam noivado

Recentemente, o casal falou sobre o possível noivado em entrevista à revista Quem (foto: Reprodução/Instagram )

Larissa Manoela, de 21 anos, e André Luiz Frambach, de 25, estão noivos. O casal de atores fez o anúncio neste domingo (18) ao compartilhar fotos da viagem a ilha Fernando de Noronha, onde estão atualmente, no Instagram.

"Noivos. A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Pra vida toda", escreveram eles na postagem. Os atores da Globo assumiram o namoro em julho deste ano, ou seja, há cinco meses.

Amigos famosos reagiram à notícia. "Passada. Felicidades, meu amor", escreveu a atriz Klara Castanho. "Que Deus abençoe muito, casal", desejou Camila Queiroz. "Deus abençoe, amiga. tô chocada. Muito amor para vocês", postou a apresentadora Maisa.

Recentemente, o casal falou sobre o possível noivado em entrevista à revista Quem. "A galera torce tanto para ver a gente futuramente junto. É isso que também desejamos. É bom saber que a galera torce. Está nos planos, até porque temos uma família linda, muito bem estruturada", disse Larissa.

Ela ainda comentou sobre a vida do casal entre Rio e São Paulo. "Eu amo o Rio, acho que me encontrei nesse lugar onde vejo que tenho equilíbrio entre o lazer e o trabalho. Estamos curtindo essa vida juntos, ele me ensina a curtir um pouco mais do que eu estava acostumada. Sou muito do trabalho", revelou a atriz.