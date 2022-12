Aline Calixto comanda o samba do domingão na Barragem Santa Lúcia

Júlia Rocha, Manu Dias e Aline Calixto prometem roda de samba animada (foto: Matheus Matta Machado/divulgação)



Com a participação do filho Maël, de 3 anos, Aline Calixto lança o single “Vento bailarino”, nova versão da faixa que integra o álbum “Pontinhos de amor” (2021), primeiro trabalho dela dedicado ao público infantil. Neste domingo (18/12), às 18h, a cantora faz show no Circuito Gastronômico de Vilas e Favelas, na Barragem Santa Lúcia, acompanhada de Júlia Rocha e Manu Dias, comemorando os cinco anos de seu projeto Samba da Calixto. Com a participação do filho Maël, de 3 anos, Aline Calixto lança o single “Vento bailarino”, nova versão da faixa que integra o álbum “Pontinhos de amor” (2021), primeiro trabalho dela dedicado ao público infantil. Neste domingo (18/12), às 18h, a cantora faz show no Circuito Gastronômico de Vilas e Favelas, na Barragem Santa Lúcia, acompanhada de Júlia Rocha e Manu Dias, comemorando os cinco anos de seu projeto Samba da Calixto.









Parceria de Aline Calixto e Déa Trancoso, o single “Vento bailarino” contou com as participações de Bill Lucas (percussão), Christiano Caldas (teclados, mixagem, masterização e arranjo) e Thiago Delegado (violão e arranjo).





Neste domingo, a cantora promete show animado para comemorar os cinco anos do Samba da Calixto, feliz com o convite do Circuito Gastronômico de Vilas e Favelas.





“O projeto é maravilhoso, pois celebra a diversidade das comunidades da capital”, elogia, citando a ampla programação, que vai da culinária, música e da arte ao entretenimento para as crianças.





Realizado mensalmente, o Samba da Calixto teve de ser interrompido durante a fase mais crítica da pandemia. Da roda comandada pela cantora participam músicos que chegam por lá na hora. O show deste domingo terá o mesmo formato ,com as convidadas Júlia Rocha e Manu Dias.





“O repertório da comemoração será composto por meus sambas, além de releituras que não podem ficar de fora de nenhuma roda”, afirma a anfitriã.

Bloco de carnaval

Neste dezembro, Aline Calixto já está se planejando para o carnaval. A cantora comanda um dos blocos de rua mais animados da folia de Belo Horizonte.





“Já virou a chave do período momesco na cabeça da gente. Chega novembro e dezembro, começa a preparação. Estamos focados, a gente está 100% na ativa. Teremos algumas surpresas, mas ainda não posso adiantar, porque só em janeiro revelo o tema do bloco e todos os outros detalhes”, finaliza.





SAMBA DA CALIXTO

Com Aline Calixto, Júlia Rocha e Manu Dias. Neste domingo (18/12), às 18h, no 6º Circuito Gastronômico de Vilas e Favelas. Barragem Santa Lúcia, esquina com Rua Principal, Santa Lúcia. Entrada franca.