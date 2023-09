Dupla Victor e Leo anuncia retorno aos palcos Reprodução/Internet



A dupla de mineiros Victor e Leo anunciou, em uma publicação nas redes sociais, que vão voltar aos palcos com um show inédito. Os irmãos devem realizar 70 apresentações a partir do ano que vem. O retorno foi celebrado por alguns fãs de música sertaneja, enquanto outros repudiam a dupla após Victor Chaves ter sido condenado por violência doméstica. A dupla de mineiros Victor e Leo anunciou, em uma publicação nas redes sociais, que vão voltar aos palcos com um show inédito. Os irmãos devem realizar 70 apresentações a partir do ano que vem. O retorno foi celebrado por alguns fãs de música sertaneja, enquanto outros repudiam a dupla após Victor Chaves ter sido condenado por violência doméstica.





No vídeo, os dois aparecem cantando, quando são interrompidos por José, filho de Leo: "Você e meu pai vão fazer um show? Eu nunca vi". A dupla sertaneja Victor e Leo deve retornar aos palcos após cinco anos separados. Os irmãos devem realizar 70 shows a partir de 2024. Ainda não há informações sobre as cidades por onde a dupla vai passar, nem quando a turnê começa.

De acordo com o ‘Fofocalizando’, do SBT, Victor e Leo foram devem receber R$ 70 milhões para voltarem aos palcos. A publicação foi vista mais de um milhão de vezes e recebeu comentários de nomes como Rodolfo, da dupla com Israel, e Zé Neto, da dupla com Cristiano.





Victor e Leo anunciaram o fim da dupla em agosto de 2018. Na época, Victor tinha sido acusado de agressão contra a sua então esposa, Poliana Bagatini. Ela, que estava grávida, foi jogada no chão e atingida com chutes pelo cantor.





Web dividida

O anúncio pegou muita gente de surpresa. Para alguns perfis, a volta da dupla era necessária. “Melhor show que já fui !!! Iria de boa… a galera perdoa coisa pior… a justiça que puna, eu quero beber e cantar!!!”, comentou um perfil. Outros acreditam que Leo não devia pagar pelo erro do irmão. “Não defendo ele, mas o irmão é inocente. Quem me julga por quem fui ontem está julgando a pessoa errada. Felizmente somos mutantes!”, apontou um comentário.





Leia: Victor Chaves, ex-Victor & Leo, terá que pagar danos morais a ambulante Existem também perfis que acreditam que cinco anos é tempo suficiente para que Victor tenha se arrependido da agressão. “Vida que segue, gente. Faz tanto tempo que deu para ele repensar as atitudes”, destacou um perfil. Também teve internautas que disseram que o tema não é motivo para polêmica. “Quem quer ir, vai, quem não quer, fica em casa reclamando”, opinou um comentário.

Do outro lado, há quem não perdoe a agressão. “Enquanto dupla, eles são os melhores do Brasil. Eu era loucamente apaixonada pela voz e pelas poesias. Mas, enquanto mulher, EU não me sinto confortável em escutar as músicas… EU não consigo separar o profissional do pessoal… mas que os dois são sensacionais juntos, são”, apontou uma mulher no Instagram. “Mano, ele bateu na mulher grávida GRÁVIDA GRAVIDAAAAAA, que ódio”, ressaltou outra.





“Podia voltar só o Léo, o Victor tem que ir pra cadeia”, opinou um comentário. “Uma coisa são bandas e duplas que a gente sente falta voltarem, outra é uma dupla que acabou por motivos óbvios. Ninguém deu falta dele”, disse um perfil.