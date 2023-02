Victor Chaves, ex-Victor & Leo, terá que pagar danos morais a ambulante

Victor ordenou que o ambulante se retirasse. Como não obedeceu, o cantor teria começado a xingá-lo de "débil mental", "sem cérebro", "ignorante" e "negão" (foto: Reprodução/Redes sociais)

O cantor Victor Chaves, da ex-dupla Victor & Léo, foi condenado a pagar uma indenização de R$21 mil a um ambulante hostilizado enquanto vendia bebidas em um show da dupla, em Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu em 17 de maio de 2012, mas o julgamento só veio em 30 de dezembro do ano passado.









Os seguranças do local tentaram retirá-lo à força, e ele resistiu. Nesse momento, o show foi interrompido e Victor ordenou que ele se retirasse. Como não obedeceu, o cantor teria começado a xingá-lo de "débil mental", "sem cérebro", "ignorante" e "negão". A defesa afirma que o vendedor se sentiu humilhado.





Ele teve a caixa, com as bebidas, confiscada pelos seguranças. Ao fim do show, o ambulante compareceu ao camarim e recebeu R$3 mil do cantor Leonardo, e as bebidas foram devolvidas.









O juiz que emitiu a sentença entendeu que houve excessos por parte de Victor. "O espetáculo ocorreu em local público, com número significativo de pessoas, tendo o cantor, com sua conduta exaltada, exposto o autor a situação vexatória e a pressão psicológica".





A responsabilidade da empresa "Vida Boa", que organizou o show, também foi ressaltada na sentença. Era ela a "responsável por alocar adequadamente os ambulantes autorizados a trabalhar no local antes da chegada do público e do início do show". O contratante era a Prefeitura de Sarzedo.





"Como resultado, arbitro a indenização por dano moral em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), é dizer, sete vezes o valor da compensação material fornecida à época pela impossibilidade da venda de cerveja durante o show", decidiu o juiz André Luiz Pimenta, da 2ª Vara Cível de Ibirité.





Histórico de violência

Victor Chaves já foi alvo de um processo judicial por violência contra mulher, cometido em fevereiro de 2017. Na época, ele foi filmado agredindo a esposa pelas câmeras do elevador do prédio onde moravam, em Belo Horizonte.





Então grávida de quatro meses do segundo filho, Poliana tenta sair de casa às pressas, pedindo socorro ao porteiro. Em dado momento, é empurrada pelo ex-marido, cai no chão e continua sendo agredida com pequenos chutes.









O episódio rendeu ao sertanejo uma condenação pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais por vias de fato, fixada em 18 dias em regime aberto, além do pagamento de indenização de R$20 mil à ex-mulher - punição que gerou revolta sobretudo nas redes sociais, onde o assunto é dos mais comentados.