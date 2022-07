Passageiras são condenadas a pagar R$ 20 mil a motorista por danos morais

Passageiras são condenadas por acusar motorista de tentar sedá-las; decisão cabe recurso (foto: Josh Edelson / AFP)

Duas passageiras foram condenadas pela Justiça de São Paulo a indenizar, em R$ 10 mil cada uma, um motorista de aplicativo por danos morais, após terem acusado o homem de tentar dopá-las.As mulheres publicaram nas redes sociais que, durante um trajeto, o motorista teria utilizado de uma substância tóxica para sedá-las.

Entretanto a substância era álcool com essência de canela usado para higienização, afirmou o motorista, que anexou laudo de perícia do Instituto de Criminalística que comprova a versão.

A situação, ocorrida em novembro de 2021, foi julgada pela juíza Andrea Aparecida Nogueira Amaral Roman, mas as condenadas ainda podem recorrer da decisão.O motorista da Uber disse ter oferecido para as mulheres um pouco do produto para higienizar.

Quando as passageiras desceram, começaram a tirar fotos do veículo.

Posteriormente, o motorista se deparou com uma publicação na internet que dizia que ele havia tentado dopar as passageiras.



Uma delas havia registrado um boletim de ocorrência sobre a situação, mas o processo foi interrompido para apuração dos fatos.

A outra disse que não divulgou informações do homem, nem do veículo e buscava apenas "alertar outras pessoas".



Andrea Roman afirmou, na decisão, que "as requeridas deveriam primeiro ter buscado as vias próprias para a obtenção do seu direito, mediante a certeza dos fatos, antes de realizar postagens que denegrissem a imagem do autor". Sendo uma atitude "desmedida, abusiva e manifestamente ilegal" com a intenção de macular a "imagem e reputação do autor aos integrantes da sociedade, sem provas concretas".