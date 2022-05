Usuários criticam Camila Loures após influenciadora expor motorista de Uber

Influenciadora Camila Loures protagonizou polêmica nas redes sociais (foto: Reprodução / Instagram)

Os termos "Camila Loures" e "Uber" estão entre os assuntos mais comentados do Twitter desde esta quarta-feira (18/5). Tudo começou com uma série de stories da influenciadora mineira em que ela alegava ter sido expulsa de um carro de aplicativo após pedir para fechar os vidros por conta do frio.

“Ele falou 'não posso fechar, protocolos do Covid' e eu falei 'beleza, mas está muito frio, tem como fechar um pouquinho mais?' e ele falou 'eu vou parar aqui e você pede outro carro'”, relata Camila em um dos vídeos. Ao descrever a situação, a qual chamou de desesperadora, ela utilizou a imagem do perfil do motorista do aplicativo.

Camila Loures foi expulsa de carro por motorista de aplicativo pic.twitter.com/BHpgGudrNg %u2014 Fofoquei (@FOFOQUEl) May 18, 2022

Além da identificação por foto e nome, o perfil contém, ainda, a nota do motorista, que é de 4,93 estrelas, e o tempo prestando serviço no aplicativo - 5 anos. Na manhã desta quinta (19), perfis nas redes sociais afirmavam que Marcos, o motorista, havia sido desligado da plataforma do Uber.

Não demorou para que os internautas criticassem a ação da influenciadora e até pedissem um boicote para as marcas das quais Camila é embaixadora. Outros usuários recuperaram stories com episódios anteriores de Camila Loures utilizando o Uber, em que ela compartilhava ter entornado bebidas no carro de aplicativo e quando a influenciadora disse estar debaixo das cobertas mesmo após o motorista ter chegado. Confira alguns tuítes:

O melhor de tudo no vídeo da Camila Loures é que segundo ela, estava DESESPERADA, mas teve tempo de entrar na câmera e escolher com qual filtro ia chorar



é sobre isso %uD83E%uDD70 pic.twitter.com/h9xeoEDlh4 %u2014 Polonio (@crfpolonio) May 18, 2022

%u2605 %u2605 %u2605 %u2605 %u2605

cinco estrelas pro uber que expulsou a camila loures do carro %u2014 hello kitty (@touoro) May 18, 2022

É sério que a @Uber_Brasil demitiu o motorista exposto pela Camila Loures?? %uD83D%uDE33 caraca, uber rateou demais hein %uD83E%uDD26%uD83C%uDFFB Essa guria já mostrou algumas vezes como é uma passageira %u201C%u201Cbacana e educada%u201D%u201Dque respeita quem ta ali trabalhando%u2026 pic.twitter.com/kHa5UYJ4fM %u2014 Miguel %uD83C%uDF93 | %uD83D%uDCA1 %uD83E%uDDDC%u200D%u2640%uFE0F (@_migueloliver) May 19, 2022

Foi desesperador, o Uber queria cumprir os protocolos de uma doença que matou milhares de pessoas em 3 anos, triste a vida da Camila Loures. %u2014 Jean Santos %uD83E%uDD852x%uD83C%uDFC6%uD83C%uDF0E (@jeansantosccp10) May 18, 2022

Camila loures:



%u274CDiscute com a melody

%u274CMimada

%u274CFala mais merda que o monark

%u274C Incoveniente

%u274CSuja o banco de Uber



Marcos:



%u2714%uFE0FUber

%u2714%uFE0FTrabalhador

%u2714%uFE0FSegue o protocolo da covid

%u2714%uFE0FNota 4,93 com 5 anos na Uber

%u2714%uFE0FMARCOS https://t.co/Ld0wRduI5v %u2014 sucrilhos (@sucrilhoskps) May 18, 2022

Nas redes sociais, o perfil oficial da Uber no Brasil afirma que o motorista segue ativo na plataforma, que está apurando o caso e que utiliza protocolos rígidos para a avaliação dos eventos.

Gostaríamos de esclarecer que o motorista parceiro segue ativo na plataforma. Este caso ainda está em análise, dado que em todos os casos ouvimos ambas as partes para entender melhor o que aconteceu.+ %u2014 Uber Brasil (@Uber_Brasil) May 19, 2022

Procurada pelo Estado de Minas, a Uber afirmou, por meio de nota, que "orienta todos os seus parceiros e usuários que sigam o que determinam as normas e autoridades locais" e que "nas cidades em que não houver exigência da abertura de janelas, isso passa a ser facultativo".

"De qualquer forma, muitas pessoas ainda podem se sentir mais seguras seguindo os protocolos devido a condições de saúde pessoal ou familiar, portanto, pedimos que cada um respeite as preferências individuais do outro", diz um trecho da nota.

A empresa afirma ainda que espera que motoristas e passageiros "não se envolvam em brigas e discussões e que contatem imediatamente as autoridades policiais sempre que se sentirem ameaçados".

A reportagem também tentou contato com a assessoria de Camila Loures, que não se manifestou até a publicação desta matéria.