Balenciaga: tênis 'detonado' de R$ 10 mil vira piada nas redes sociais

A Partir de 16 de maio serão vendidos apenas 100 pares de cada modelo (foto: Reprodução) O termo “Balenciaga” foi parar nos assuntos mais comentados no Twitter após a grife francesa lançar a nova coleção de calçados chamada "Paris Sneaker". Os tênis deram o que falar nas redes sociais e, sua estética “destroyed”, que lembra peças muito usadas, virou polêmica entre os internautas. O preço chega a R$ 10mil.

Entretanto, a nova contribuição da Balenciaga para o mercado da moda lembra o clássico modelo “All Star Chuck Taylor”, da Converse, só que bastante desgastado.

Com duas versões diferentes — cano alto e mule — e três cores disponíveis, o design do tênis tem uma estética grunge dos anos 90, com um tecido completamente desfiado, partes rasgadas e rabiscos espalhados por sua superfície.

Por mais que as imagens de lançamento do tênis sejam uma estratégia de marketing para manter o nome da marca nos assuntos e intensificar o conceito por trás da peça, a internet não perdoou.

Os internautas responderam com uma “chuva de memes”. Até mesmo a página brasileira verificada da série “The Walking Dead” entrou na brincadeira, dizendo que os calçados foram inspirados na série pós-apocalíptica.

Inspirados nos sapatos dos zumbis de The Walking Dead, esses são os novos tênis da Balenciaga. %uD83D%uDDE3 pic.twitter.com/8E7XpLbmsx %u2014 The Walking Dead BR (@TWDBrasil) May 9, 2022

E as novas tamancas pós apocalípticas da balenciga? pic.twitter.com/P2CmhOEAHM %u2014 Diva Depressão (@DivaDepressao) May 9, 2022

Alguma fábrica da Balenciaga pegou fogo e os caras simplesmente não quiseram dar o braço a torcer. https://t.co/JQAcTIb2Ec %u2014 Leo Bittencourt (@Leobiteco) May 9, 2022

A Partir de 16 de maio serão vendidos apenas 100 pares de cada modelo. Haverá, também, a venda da peça sem que o modelo tenha a estética “destroyed”.