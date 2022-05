Frio no Brasil: internautas desabafam sobre a queda da temperatura

Elsa, do Frozen, Zeca Pagodinho se protegendo do frio, chuveiro como funcionário do mês e se esconder nas cobertas representa o frio no Brasil mais do que luvas e café quente (foto: Reprodução Redes Sociais )





As baixas temperaturas se instalam no país com a chegada do inverno e do ciclone subtropical Yakecan, que atua sobre estados do Sul do Brasil.



Saiba mais sobre o ciclone:

BRASIL CONGELADO %uD83E%uDD76

Do Norte ao Sul do país, brasileiros estão sentindo a queda na temperatura. Olha que o inverno nem chegou, mas uma onda de frio toma conta do "país tropical". pic.twitter.com/qihYqw1SXr %u2014 Estado de Minas (@em_com) May 18, 2022

Memes

Enquanto o Brasil congela, os memes esquentam a internet. A princesa Elsa, do filme Frozen, Zeca Pagodinho com roupão se esquentando, chuveiro como funcionário do mês e cão se enrolando nas cobertas estão representando o Brasil no frio até mais do que luvas e cafés quentes.

As palavras como “congelando”, “frozen” e “Alasca” e frases como "que frio" e "sensação de 3ºC", ficaram entre os assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta quarta-feira, sendo a maioria das postagens com tons irônicos sobre o frio.





que frio é esse? já acordo triste e congelando pic.twitter.com/hNqpriy1uW %u2014 Suzy (@suzyarte_) May 18, 2022

Eu posso estar congelando, mas eu nunca vou dizer q prefiro o calor kkkk %u2014 Livia%uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08 (@Livfgd) May 18, 2022

Mineiros contra o frio

O que não falta é reclamações de mineiros sobre frio nas redes sociais. O principal tema é a falta de roupas próprias para o inverno.



Preocupada real com o frio de BH sabendo que não tenho roupa para enfrentar 8ºC, pelo amor de Deus %u2014 Júlia Camacho (@JliaCamacho1) May 18, 2022

Dia mais frio do mês de maio em BH nos últimos 61 anos. Como vcs estão satisfeitos com isso? %u2014 Leonardo Garcia Gimenez (@leonageral) May 18, 2022

como identificar um mineiro (ou alguém que na morou em minas) no frio: https://t.co/UjMtGBgtF7 %u2014 cacau (@cacaucnm) May 18, 2022

Lerigou lerigoou nao posso mais ir trabalhaaaar

Bom dia minha nação paraminense,8 horas da manha, 10 graus em Pará de Minas e ja tem doidinha dançando no story, vai por um moletom menina

Ja pode postar "vai com calma frio pq to solteiro%uD83E%uDD7A%uD83E%uDDCA%uD83C%uDF28" ou ta cedo?? %u2014 Pará De Minas Mil Grau (@minas_para) May 18, 2022

Pra que fazer tanto frio em minas senhor pic.twitter.com/vFeSPfQrih %u2014 Esté%uD83C%uDF3Cbubble S2 (@estefane_j0025) May 18, 2022

A próxima vez que um sulista me falar que eu não sei oq é Frio eu vou me lembrar do dia de hoje na força do ódio e eu vou argumentar com todas as minhas forças que Diamantina é o lugar mais frio de Minas Gerais. %u2014 %u2B50 Ernesto %u2B50 Elias %u2B50 (@ernesto_elias13) May 16, 2022

Em Patos de Minas o frio chegou com tudo! Hora de cantar LERIGOU %u2744%uFE0F%u2744%uFE0F%u2744%uFE0F%u2744%uFE0F%u2744%uFE0F%u2744%uFE0F pic.twitter.com/EPPGZaApHJ %u2014 THAIS MACIEL (@THAISMA43402266) May 18, 2022

Frozen

O meme do "Frozen" faz referência ao filme da Disney com mesmo nome, que conta a história da princesa Elsa. Ela tem o poder de controlar o gelo e o frio.



Assim, brasileiros bricam com o nome do filme e com a música tema "Let it go", chamando a protagonista de 'frozen' e 'lerigol' e culpando-a pelo frio.

a frozen chegou no brasil pic.twitter.com/QIHDCkuCpR %u2014 RODNEI (@666rodnei) May 17, 2022

Liguei pra frozen aqui e tá liberado galera... nesse frio pode dormir com ficante %u2014 marcin (@AndreMarcio99) May 17, 2022

frozen vai cum calma sua kenga

KKKKKK eu amo esse vídeo mano pic.twitter.com/yKurSIkoSo %u2014 eduardo%uF8FF (@gambinixx) May 17, 2022

Porra Frozen tá brigando com a era do gelo ,pra ver qm faz mais frio %u2014 um feio qualquer %uD83D%uDE11 (@caua_paimm) May 17, 2022





Alasca

Outras piadas comparam o frio do Brasil com a região do Alasca.

Ai seus amante de frio, tão feliz agora?

TÃO GOSTANDO DESSE PEDACINHO DO ALASCA AQUI SEUS FILHO DA PUTA? %u2014 Pasqualoco zorro do asfalto (@GutoPasq) May 17, 2022

Aparamentente eu acordei no Alasca



Alguém mais congelando aí?



Bom dia pra nóis pic.twitter.com/pjvYcQfYgL %u2014 Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) May 18, 2022

O frio está congelando o nosso país tropical. Na madrugada desta quarta-feira (18/5), cidades do Centro-Sul do Brasil marcaram as menores temperaturas do ano, como Belo Horizonte, onde os termômetros registraram 6,7°C e a sensação térmica foi de - 9ºC