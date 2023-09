O streamer Casimiro Miguel contou aos seus inscritos o que sabia sobre o término da relação de Luísa Sonza e Chico Moedas, durante transmissão ao vivo, na noite dessa quarta-feira (20/9). Ele confirmou que houve traição e que o pronunciamento da cantora não é uma jogada de marketing.

Casimiro lembrou aos seguidores que ele e Chico passaram a se encontrar menos depois que o influenciador assumiu o namoro. “A galera que acompanha a Live ficava perguntando ‘pô, cadê o Chico? Cadê o Chico?’ Eu falei ‘o Chico está amando’ E ele estava lá (em São Paulo)”, comentou. O streamer ainda contou que encontrou com o amigo em um evento, há cerca de dois meses e que ele estava muito feliz.

O criador de conteúdo ainda disse que não saiu com Chico, já que ele e a mulher, Ana Beatriz, são mais caseiros. Mas que, na terça-feira (19/9), ele e o influenciador participaram juntos de uma transmissão esportiva e que ele percebeu que Moedas estava mal. “Quando acabou o jogo mano, a gente estava conversando e o Chico tava com uma cara de c*. Eu perguntei o que aconteceu e ele me contou que tinha feito a m**** que ele fez”, resumiu.

Casimiro é amigo de Chico Moedas e confirmou que o influenciador traiu Luísa Sonza Reprodução / internet

Cazé, como é chamado pelos fãs, contou que após a conversa foi para a casa dormir e acordou com a notícia de que Luísa Sonza estava no ‘Mais você’, revelando que tinha sido traída. O streamer disse que tentou entrar em contato com Chico, mas que o amigo não recebeu a mensagem no WhatsApp. “Hoje eu não falei com Chico direito, tá ligado? Porque o Chico perdeu o WhatsApp porque vazaram o número dele tá ligado? Então ele recebeu vários trava-zaps. Então quando a Ana Beatriz me acordou de manhã falando que a Luísa Sonza estava na Ana Maria Braga, eu mandei mensagem pro Chico e a mensagem nem chegou. Eu falei ‘cara, aconteceu alguma coisa’, tá ligado?”

Segundo Casimiro, Moedas perdeu a conta no Instagram após ter recebido diversas denúncias de outros usuários e que ele não criou um novo perfil. “Eu particularmente não gostaria de ser porta-voz desse vagabundo, mas eu estou sendo. Ele não tem outra conta. Ele só tá esperando a conta dele voltar porque a conta dele foi derrubada. E o Chico ficou quase nenhum tempo no Discord hoje porque mano assim ele tá triste tá chateado porque ele sabe que ele foi babaca. A gente pouco conversou sobre o assunto”, contou.

Casimiro condenou a traição e chamou Chico de babaca. “Acho que ele sabe que fez m**** e não adianta a gente ficar aqui passando a mão na cabeça dele. Errou com a mina, foi babaca. (...) Eu sou amigo do Chico e eu vou conversar com ele sobre isso. A gente vai conversar depois, vai falar sobre. O que ela fez ou deixou de fazer eu não tenho controle nem domínio nenhum. Não tenho domínio nem sobre o Chico”, repudiou.

Ele também revelou que recebeu diversas mensagens cobrando que ele desse um posicionamento. “Hoje, eu fui dar duas olhadinhas aqui (no Instagram), e xingamento comendo solto, tá?”, afirmou.

Fim de Luísa e Chico

Durante participação no ‘Mais você’, Luísa contou que o namoro chegou ao fim após quatro meses de relacionamento. Emocionada, ela leu um texto e revelou que foi traída por Chico. “É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado continue sendo normalizada um erro pontual. Só quem já foi traída sabe da dor que se sente, a dor que acarreta e desencadeia o que eles chamam de erro pontual. Da autoestima destruída, da dúvida, da insegurança que algo assim causa. A traição faz você invalidar. Faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de explicar”, diz um trecho da carta.

Ana Maria Braga encerrou o momento dizendo que quem tivesse dúvidas sobre o que aconteceu deveria procurar o influenciador. O namoro entre Luísa e Chico se tornou público há cerca de dois meses. Com o lançamento do álbum ‘Escândalo íntimo’, a relação se tornou ainda mais conhecida, principalmente por conta da música ‘Chico’, uma bossa nova que escreveu para o então namorado. Após o pronunciamento, a relação se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.