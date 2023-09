677

Luísa Sonza anunciou em rede nacional que foi traída por Chico Moedas Reprodução/Instagram A cantora Luísa Sonza anunciou, nesta quarta-feira (20/9), no Mais Você, o término do relacionamento de quatro meses com Chico Veiga, conhecido como Chico Moedas. Segundo ela, houve uma traição.

Ao vivo e em rede nacional, a cantora leu um depoimento em seu celular sobre a traição que teria ocorrido com ela e se emocionou muito.

"Não é sobre um ato isolado, é sobre uma estrutura, uma história que se repete (...). É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, zelo, cuidado, continue sendo normalizado. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, porque eles chamam e erro pontual da dúvida", disse ela em trecho do texto.

Ela continuou: "Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada. Hoje quebro esse ciclo pela minha mãe, minhas tias... Hoje eu me escolho, mesmo que doa, mesmo ainda te amando. Hoje eu me protejo e não te protejo, porque você, naquela noite, naquele bar, não me protegeu. Hoje te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você."

%uD83D%uDEA8VEJA: Momento que Luísa Sonza confirma término com Chico Veiga durante o Mais Você. pic.twitter.com/qvuCvn2iFA — CHOQUEI (@choquei) September 20, 2023

Entenda

Chico Veiga, ou Moedas como é conhecido por investir em bitcoin, ganhou visibilidade ao participar das lives da Cazé TV. Luísa conheceu o rapaz após um trecho da entrevista dele no podcast Match, o Papo, do Tinder, espalhar no TikTok. "Gente, quem é?", comentou ela no vídeo.

Os dois assumiram publicamente o relacionamento em julho. Quando a artista lançou seu terceiro álbum de estúdio, chamado de "Escândalo Íntimo", no fim de agosto, a música dedicada ao então namorado que levou o nome dele, "Chico", ganhou o público e viralizou nas redes sociais.

Na faixa, a cantora se mostra entregue à paixão pelo companheiro. "Chico se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar", diz ela no refrão. Ouça:

O então casal chegou a participar de vários programas juntos, como o Altas Horas, o podcast Poddelas, onde falaram sobre o relacionamento. Durante o show de Luísa no The Town, enquanto cantava a música dedicada a ele, Chico apareceu no telão e fez a multidão se empolgar, torcendo pelos dois.

No entanto, por debaixo dos panos, o influenciador escondia sua infidelidade. No entanto, com a proporção que o relacionamento tomou, ele teria sigo flagrado em um bar no Rio de Janeiro com outra mulher, como Luísa diz na carta: "Você, naquela noite, naquele bar, não me protegeu."

Os fãs da artista tomaram conta do Instagram de Chico após o anúncio da traição e momentos depois ele desativou a rede social, sem se pronunciar.