Luísa sobre Demi Lovato: 'Gente da gente' Instagram/Divulgação São Paulo - A cantora Luísa Sonza brilhou no palco Skyline do festival "The Town", realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Neste domingo (3/9), segundo dia do evento, a brasileira revelou que tem trocado muitas mensagens com a "sua nova amiga", a americana Demi Lovato, com quem cantou "Penhasco 2" no sábado (2).





“A Demi é muito ‘gente da gente’, muito querida, muito aberta. Ela me deixou muito confortável, eu não me sentia pressionada por estar com a Demi. São poucos artistas que têm essa humildade".